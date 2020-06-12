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Dirigente do Internacional assegura que D'Ale não deve sair do clube

Acordo contratual entre o ídolo argentino e o Colorado vai até o final de 2020; jogador chegou a se emocionar ao falar sobre o tema...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 20:22

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 20:22

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Depois da entrevista emocionada do meio-campista argentino D'Alessandro onde cogitou a ideia de que o ano de 2020 seria seu último como atleta profissional, o tema da renovação contratual do ídolo do Internacional voltou a ganhar holofotes.
Sobre o tema, o executivo de futebol, Rodrigo Caetano, não tem em mente qualquer possibilidade em que o jogador atualmente com 39 anos de idade siga atuando que não seja com a camisa do Inter.
Apesar disso, Rodrigo preferiu não ser absolutamente incisivo de que a situação seria resolvida em um curto espaço de tempo.
- Não tenho a mínima dúvida. Isso é o que eu sinto. Talvez até nem esteja mais aqui quando isso for decidido, mas penso que não passa pela cabeça dele alçar outro voo que não seja aqui no Inter. Por tudo que ele representa e por tudo que o Inter reconhece dele também - falou ao podcast do portal 'Globo Esporte'.
- O caso do D'Ale é especial é muito especial. Desde que estou aqui, as renovações se deram no final da temporada. Sempre houve um casamento perfeito. É um jogador muito importante dentro do campo e tão ou mais importante fora dele. O prazo, vamos discutir no momento certo. Por ora, estamos focados em ter uma informação mais precisa de como vai ser o calendário. Ele, mesmo em condições normais, sempre postergou essa conversa para o último mês do ano. Mas se ele estiver apto, em condições, é óbvio que o desejo é que ele permaneça - acrescentou.E MAIS:'Flamengo não jogou de igual para igual contra o Liverpool', diz ex-InterElenco do Colorado mantém rotina de treino no feriadoApós arritmia, Luíz Carlos Winck se recupera: 'Um grande susto''Uma grande m...', diz Fabrício sobre mostrar dedo para torcida em 2015 E MAIS:

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