Dirigente do Internacional assegura que D'Ale não deve sair do clube

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Depois da entrevista emocionada do meio-campista argentino D'Alessandro onde cogitou a ideia de que o ano de 2020 seria seu último como atleta profissional, o tema da renovação contratual do ídolo do Internacional voltou a ganhar holofotes.

Sobre o tema, o executivo de futebol, Rodrigo Caetano, não tem em mente qualquer possibilidade em que o jogador atualmente com 39 anos de idade siga atuando que não seja com a camisa do Inter.

Apesar disso, Rodrigo preferiu não ser absolutamente incisivo de que a situação seria resolvida em um curto espaço de tempo.

- Não tenho a mínima dúvida. Isso é o que eu sinto. Talvez até nem esteja mais aqui quando isso for decidido, mas penso que não passa pela cabeça dele alçar outro voo que não seja aqui no Inter. Por tudo que ele representa e por tudo que o Inter reconhece dele também - falou ao podcast do portal 'Globo Esporte'.