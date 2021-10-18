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Dirigente do Flamengo reclama de arbitragem em empate: 'Um gol mal anulado e um pênalti não marcado'

Bap admitiu o mal rendimento do time de Renato Gaúcho, mas externou insatisfação quanto a decisões do juiz Flavio Rodrigues de Souza...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 11:42

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 11:42

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo deixou a desejar no último domingo, quando recebeu o Cuiabá pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, não tirou o zero do placar no Maracanã e empatou. Mas o clube saiu na bronca com a arbitragem, o que ecoou no Twitter através de Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, o vice-presidente de Relações Externas do Rubro-Negro:- Jogamos abaixo do esperado mesmo. Dito isso, estamos vendo os impactos deste calendário, da não paralisação dos campeonatos locais. Um gol mal anulado e um pênalti não marcado. Os especialistas foram unânimes. Este mesmo árbitro (Flavio Rodrigues de Souza - FIFA/SP) marcou pênalti idêntico (referindo-se a um lance em cima de Vitinho em choque aéreo) no jogo Flu x Atlético MG - postou Bap, no Twitter. RENATO TAMBÉM FICOU NA BRONCA
Na entrevista coletiva pós-jogo, Renato Gaúcho também demonstrou a sua insatisfação com a utilização do VAR, operado por Rodolpho Toski Marques - FIFA/PR na noite de ontem. Segundo o técnico, o árbitro de vídeo "apitou o jogo":
- Há muito tempo que venho falando que o VAR apita os jogos, não é no jogo de hoje, é em qualquer jogo. Eu converso com os árbitros, o lance duvidoso dentro da área, não é o árbitro do VAR se decide se é pênalti ou se não é. Ele tem que chamar o árbitro do jogo. Eu estava vendo agora no vestiário o lance do Vitinho. Não costumo falar de arbitragem, não é porque nós empatamos, que as pessoas vão falar “ah, o Renato está falando da arbitragem”.
- Então, eu deixo para os especialistas mostrarem o lance e comentarem da cotovelada que o Vitinho tomou no jogo. Se é um lance fora da área ou no meio de campo, o jogador é expulso. Eu já vi vários jogos, e com uma cotovelada dessa, por menos, o jogador é expulso. E tem que ser expulso, inclusive meu jogadores se derem uma cotovelada dessa. Aí eu pergunto: por que o árbitro não foi chamado para revisar o lance? Eu quero que os especialistas me digam se isso é falta ou não. Se é no meio de campo, é expulsão. Quer dizer, então, que se for dentro da área, eu não vou dar o pênalti? Eu não vou chamar o árbitro? Estou cansado de bater nessa tese de que o VAR apita o jogo. Uma cotovelada é involuntária? Pode até ser sido sem querer, mas sem querer é falta. Não estou chorando, é para o bem do futebol. O VAR tem que parar de apitar o jogo - concluiu Renato.> Veja e simule a tabela do Brasileirão
O Flamengo, agora, vira chave para enfrentar o Athletico-PR pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. O primeiro confronto será às 21h30 desta quarta-feira, na Arena da Baixada.

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