Dirigente do Flamengo avalia experiência em Brasília, agradece governo e diz: 'Quem sabe faz'

O Flamengo venceu o Olimpia sem sustos na última quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, e avançou às semifinais da Libertadores. O estádio contou com pouco mais de 11 mil torcedores, que renderam uma renda de R$ 2.107.090,00. A estratégia de levar mais um duelo com público (parcial) para Brasília satisfez o clube, cujo vice-presidente de relações externas, Luiz Eduardo Baptista, fez questão de agradecer o governo do Distrito Federal. - A presença de público (mais de 11 mil) no jogo em Brasília esta semana, ocorreu sem confusões, com distanciamento social e atendimento aos pré-requisitos de saúde e segurança públicas. Foi um ótimo exemplo de parceria público/privada. Parabéns e muito obrigado, Governo do DF. Quem sabe faz - postou BAP O Flamengo enfrentará o Barcelona-EQU nas semifinais da Libertadores. As datas e horários dos duelos ainda serão definidos pela Conmebol, porém o Rubro-Negro já sabe que terá que atuar a primeira partida em casa (pela campanha inferior em relação aos equatorianos na fase de grupos).