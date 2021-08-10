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Dirigente do Flamengo atualiza informações sobre reforços e as situações de Arrascaeta e Muniz

Delegação rubro-negra embarcou para Assunção, para o duelo contra o Olimpia, nas quartas de final da Libertadores; Bruno Spindel falou com jornalistas antes do voo...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 15:43

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:43

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, voltaram da Europa sem reforços na bagagem. No entanto, o otimismo pelas contratações de Thiago Mendes e Kenedy segue como tônica no Flamengo. O próprio Spindel falou a respeito da confiança da diretoria até o fechamento da janela, em entrevista concedida a jornalistas no aeroporto, nesta terça-feira, antes do embarque da delegação para o Paraguai. - Estamos focados no jogo. As negociações que estão abertas estão andando. Estamos otimistas que até o final da janela, no fim deste mês (31), a gente tenha sucesso naquilo que queremos. Não vou falar de nomes, mas confiamos que vamos colher os frutos que plantamos lá na viagem e ao longo do trabalho. O que posso dizer é que temos confiança grande - falou.
+ Flamengo perde prazo para inscrever possíveis reforços na Libertadores
O diretor rubro-negro também comentou acerca da renovação de Arrascaeta, cujo vínculo expira em dezembro de 2023, mas que o assunto já foi tratado como "pendente" até pelo uruguaio, que espera um reajuste salarial, enquanto a aquisição dos 25% pertencentes ao Defensor-URU é debatida entre as partes.
- Estamos tratando desse tema com o agente do jogador. Temos o interesse. Vamos ver como se desdobra. Não vamos dar prazo. Esperamos ter uma solução. Temos interesse que o Arrasca fique por muito tempo no Flamengo.
Por fim, Bruno Spindel falou a respeito da iminente venda de Rodrigo Muniz, a caminho do Fulham, da Segunda Divisão da Inglaterra.
- Uma negociação que está encaminhando é a com o Rodrigo Muniz. A gente espera que, nos próximos dias, tenha uma final que seja bom para todas as partes.
+ Rumo a Montevidéu: veja o chaveamento do Fla na Libertadores
O embarque da delegação rubro-negra rumo a Assunção ocorreu nesta tarde. Flamengo e Olimpia se enfrentarão às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Manuel Ferreira. O duelo será televisionado pelo Fox Sports e em Tempo Real no LANCE!.

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