Dirigente do Flamengo atualiza informações sobre reforços e as situações de Arrascaeta e Muniz

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, voltaram da Europa sem reforços na bagagem. No entanto, o otimismo pelas contratações de Thiago Mendes e Kenedy segue como tônica no Flamengo. O próprio Spindel falou a respeito da confiança da diretoria até o fechamento da janela, em entrevista concedida a jornalistas no aeroporto, nesta terça-feira, antes do embarque da delegação para o Paraguai. - Estamos focados no jogo. As negociações que estão abertas estão andando. Estamos otimistas que até o final da janela, no fim deste mês (31), a gente tenha sucesso naquilo que queremos. Não vou falar de nomes, mas confiamos que vamos colher os frutos que plantamos lá na viagem e ao longo do trabalho. O que posso dizer é que temos confiança grande - falou.

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O diretor rubro-negro também comentou acerca da renovação de Arrascaeta, cujo vínculo expira em dezembro de 2023, mas que o assunto já foi tratado como "pendente" até pelo uruguaio, que espera um reajuste salarial, enquanto a aquisição dos 25% pertencentes ao Defensor-URU é debatida entre as partes.

- Estamos tratando desse tema com o agente do jogador. Temos o interesse. Vamos ver como se desdobra. Não vamos dar prazo. Esperamos ter uma solução. Temos interesse que o Arrasca fique por muito tempo no Flamengo.

Por fim, Bruno Spindel falou a respeito da iminente venda de Rodrigo Muniz, a caminho do Fulham, da Segunda Divisão da Inglaterra.

- Uma negociação que está encaminhando é a com o Rodrigo Muniz. A gente espera que, nos próximos dias, tenha uma final que seja bom para todas as partes.

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