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Dirigente do Botafogo avalia Kelvin: 'Se der errado, é metade do preço do Fernando, então não tem problema'

Em áudio vazado, Ricardo Rotenberg, membro do Comitê Executivo de Futebol, afirmou que atacante chega ao Alvinegro como uma aposta de baixo custo...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 15:26

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 15:26

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo teve mais um áudio vazado de dirigente. Nesta sexta-feira, foi a vez de Ricardo Rotenberg, membro do Comitê Executivo de Futebol e VP Comercial e Marketing, ter uma mensagem espalhada pela internet.
O dirigente avaliou a contratação de Kelvin, que está por detalhes de ser anunciado como a 21ª contratação do Botafogo na temporada. Na visão de Rotenberg, o atacante, que chega a um custo baixo, não será um problema se não tiver uma boa performance.
- O Kelvin é uma aposta baratíssima. Se der certo, é um achado. Se der errado, é metade do preço do Fernando, lateral-direito. Então, não tem muito problema. Estamos vendo um outro volante. Porque tem a possibilidade de o Honda jogar de meia o tempo todo e aí podemos trazer outro volante. É mais fácil conseguir volante do que meia, meia bom. Agora, tinha que ter um plano B, né? - indagou.
Fernando foi um jogador desligado no fim do mês passado. Rotenberg ainda externou que o Botafogo busca um volante no mercado e, desta forma, Keisuke Honda pode jogar mais avançado no time. Com Paulo Autuori, o japonês era frequentemente utilizado como um jogador na primeira linha de meio-campo.

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