Dirigente da FPF fala sobre investigação de invasão na Copinha e avalia risco de punição ao São Paulo

As invasões de campo por torcedores no segundo tempo da vitória Palmeiras sobre o São Paulo, na semifinal da Copinha, que teve tentativa de agressão a jogadores e a presença de uma faca no gramado continuam sendo apurada pelas autoridades policias. Em entrevista ao LANCE!, o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, deu detalhes de como andam as investigações. Mauro condenou as cenas ocorridas na Arena Barueri e ressaltou que um indivíduo "que vai ao estádio com uma faca não é um torcedor, é um bandido".

- É uma questão de segurança pública. Mantemos contato o tempo todo com as autoridades de segurança pública, eles já tem as imagens, no momento inclusive que a faca é arremessada no campo. Ou seja, eles têm tudo disponível para punir de forma exemplar. Um indivíduo que vai ao estádio com uma faca não é um torcedor, é um bandido. Espero que nunca mais este indivíduo de aproxime de um estádio de futebol - declarou Mauro Silva. O dirigente também falou sobre uma possível punição ao São Paulo. Segundo o Art. 53 do Regulamento Geral da competição, 'o clube que provocar distúrbios e/ou agressões durante a partida, e após julgado pela JD, será eliminado da Competição em curso e poderá ser excluído de até 05 (cinco) próximas edições.'