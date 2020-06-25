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Dirigente afirma que Botafogo quer contratar Victor Luis, do Palmeiras

Ricardo Rotenberg, membro do Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro, afirmou que clube busca a contratação do lateral caso Verdão não o negocie com equipe do exterior...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 17:53

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 17:53

Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo
Clube do Rio de Janeiro que mais contratou no ano, o Botafogo está no mercado de novo. O Alvinegro, agora, coloca o alvo em Victor Luis, lateral-esquerdo do Palmeiras, mas que atuou no próprio Glorioso em 2016 e 2017. Ricardo Rotenberg, membro do Comitê Executivo de Futebol, reconheceu o interesse na última quarta-feira, em entrevista ao "Canal do Nicola".
- Queremos o Victor Luis, temos ótima relação com o Palmeiras, que tem vontade de negociá-lo para o exterior. Se não negociar para o exterior, temos chances - admitiu.
A negociação, contudo, não é fácil. Rotenberg reconheceu que a única maneira do Palmeiras liberar o jogador é se uma proposta do exterior não aparecer. O defensor perdeu espaço com Vanderlei Luxemburgo, que conta com Matias Viña e Diogo Barbosa para a posição.
- Do Palmeiras só queremos o Victor Luis, caso não seja negociado para fora. Temos chance, jogador identificado com o Botafogo, tem muito carinho e nossa relação com o Palmeiras é boa. Se for pouco utilizado ou não for vendido para fora, temos chances - completou.
Nos dois anos que atuou pelo Botafogo, Victor Luis somou 83 partidas e marcou dois gols. Atualmente, o Alvinegro possui Guilherme Santos, Danilo Barcelos e Lucas Barros para a posição.E MAIS:Pedro Raul tem média de mais de meio gol por jogo desde 2019Nilton Santos terá vistoria na sexta para definir jogos de Botafogo e FluMikel é sondado por russos, mas diz que tem interesse no BotafogoBenevenuto revela tristeza com saída de Carli: 'Nem dormi'Em rede social, Rhuan comemora retorno aos treinos no Botafogo E MAIS:

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