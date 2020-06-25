Dirigente afirma que Botafogo quer contratar Victor Luis, do Palmeiras

Crédito: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Clube do Rio de Janeiro que mais contratou no ano, o Botafogo está no mercado de novo. O Alvinegro, agora, coloca o alvo em Victor Luis, lateral-esquerdo do Palmeiras, mas que atuou no próprio Glorioso em 2016 e 2017. Ricardo Rotenberg, membro do Comitê Executivo de Futebol, reconheceu o interesse na última quarta-feira, em entrevista ao "Canal do Nicola".

- Queremos o Victor Luis, temos ótima relação com o Palmeiras, que tem vontade de negociá-lo para o exterior. Se não negociar para o exterior, temos chances - admitiu.

A negociação, contudo, não é fácil. Rotenberg reconheceu que a única maneira do Palmeiras liberar o jogador é se uma proposta do exterior não aparecer. O defensor perdeu espaço com Vanderlei Luxemburgo, que conta com Matias Viña e Diogo Barbosa para a posição.

- Do Palmeiras só queremos o Victor Luis, caso não seja negociado para fora. Temos chance, jogador identificado com o Botafogo, tem muito carinho e nossa relação com o Palmeiras é boa. Se for pouco utilizado ou não for vendido para fora, temos chances - completou.