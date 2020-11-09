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futebol

Diretoria do Internacional escuta de Coudet que treinador tem a intenção de sair

Eduardo Coudet já é colocado pela imprensa da Espanha como próximo de acerto com o Celta de Vigo, da Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 15:21

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:21

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Depois de chegar a liderança do Campeonato Brasileiro estando o técnico argentino Eduardo Coudet no primeiro ano de comando do Internacional, o argentino pode sequer dirigir a equipe do Beira-Rio até o final da atual temporada.
Isso porque, depois do Celta de Vigo ser apontado como tendo interesse na contratação do técnico de 46 anos de idade, o portal ge publicou nessa segunda-feira (9) que Coudet já chegou a conversar com a diretoria do Inter demonstrando a intenção de deixar o clube.
O teor da conversa entre as partes que aconteceu ainda no último domingo, logo depois do empate em 2 a 2 com o Coritiba em Porto Alegre, passou também pela possibilidade do Colorado reforçar o plantel. Algo que, pensando na janela de atletas vindo do exterior, não é mais possível. Na manhã dessa segunda, os dois lados conversaram novamente e o tom foi novamente de que o técnico tem o desejo de aceitar a proposta dos espanhois.​​Com esse cenário pessimista pensando na continuidade do técnico onde apenas a multa prevista em contrato atrasa o seu desligamento rumo ao futebol espanhol, até mesmo nomes de substituição já estariam na rota de mira nos bastidores onde Abel Braga é o mais cotado de acordo com informação do portal UOL.

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