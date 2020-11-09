Diretoria do Internacional escuta de Coudet que treinador tem a intenção de sair

Isso porque, depois do Celta de Vigo ser apontado como tendo interesse na contratação do técnico de 46 anos de idade, o portal ge publicou nessa segunda-feira (9) que Coudet já chegou a conversar com a diretoria do Inter demonstrando a intenção de deixar o clube.

O teor da conversa entre as partes que aconteceu ainda no último domingo, logo depois do empate em 2 a 2 com o Coritiba em Porto Alegre, passou também pela possibilidade do Colorado reforçar o plantel. Algo que, pensando na janela de atletas vindo do exterior, não é mais possível. Na manhã dessa segunda, os dois lados conversaram novamente e o tom foi novamente de que o técnico tem o desejo de aceitar a proposta dos espanhois.​​Com esse cenário pessimista pensando na continuidade do técnico onde apenas a multa prevista em contrato atrasa o seu desligamento rumo ao futebol espanhol, até mesmo nomes de substituição já estariam na rota de mira nos bastidores onde Abel Braga é o mais cotado de acordo com informação do portal UOL.