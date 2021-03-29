Diretoria do Corinthians tem desafio de reforçar o elenco e reduzir custos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A diretoria do Corinthians viu nos últimos dias o técnico Vagner Mancini afirmar que o clube contratará reforços pontuais e o lateral-esquerdo Fábio Santos dizer que é preciso qualificar o elenco. No entanto, o Timão esbarra em questões financeiras. A missão do presidente Duílio Monteiro Alves é reduzir os custos em 20%, e até agora o Corinthians não fez contratações para 2021.Com uma dívida de quase R$ 1 bilhão, o Timão vive o desafio de ter que melhorar o elenco sem comprometer ainda mais as finanças. Embora esteja "atento ao mercado", o Corinthians sofre para achar opções para reforçar o grupo comandado pelo técnico Vagner Mancini.

- Os gastos já estão sendo reduzidos em cerca de 20%. O departamento de finanças não deve apitar no futebol, mas se você vir as entrevistas de Duílio e do professor Vagner Mancini, eles já vêm dizendo sobre nossa capacidade limitada de fazer investimentos no futebol neste momento. A gente vem usando atletas da base. Agora, pode ser que tenha oportunidade de jogador vir com custo que a gente possa pagar. Pode ser que a gente contrate, que Mancini indique uma ou duas contratações pontuais, aí faremos uma análise financeira para concluir se a contratação é efetiva ou não - disse o diretor financeiro do Corinthians, Wesley Melo.

- Não dá para cortar todo o investimento no futebol e ter um desempenho ruim. Em dezembro, a gente imaginava em qual posição o Corinthians ia ficar no Brasileirão. Se fosse em oitavo, a gente teria uma premiação. Ficamos em 12º, com uma diferença de R$ 5 milhões. Não adianta não investir no futebol, temos de ter um time competitivo, mas não vamos dar um passo maior do que a perna - acrescentou o dirigente.

Na última sexta-feira, após o Corinthians sofrer para passar pelo Retrô na segunda fase da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Fábio Santos fez uma análise do elenco alvinegro. Um dos líderes do grupo, ele revelou que a diretoria conversou com os jogadores sobre a situação financeira.

- O grupo é grande, numeroso, mas precisa qualificar. A diretoria já pediu paciência para o elenco, vamos usar bastante a meninada, lançando aos poucos para não queimar os meninos. Vamos dar suporte aos meninos e continuar nessas competições de mata-mata, que são onde vemos mais chances de conquista - afirmou.

Antes de Fábio Santos, o técnico Vagner Mancini já havia destacado a importância de "reforços pontuais". O treinador comandou uma reformulação do elenco para esta temporada, com saída de jogadores que não seriam utilizados e promoção de jovens da base.