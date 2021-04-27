Diretoria do Corinthians projeta chegadas e saídas de atletas no meio do ano: 'Temos que estar prontos'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians ainda não contratou jogadores para a temporada 2021 e pelo jeito não há prazo para que isso aconteça. No entanto, sem prometer reforços, os dirigentes projetam a entrada do clube no mercado no meio deste ano, estando prontos não só para chegadas, mas também para saídas de jogadores.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, Alessandro e Roberto de Andrade falaram sobre a possibilidade de contratações e mais uma vez se mostraram sem pressa para definir nomes para encorpar o elenco. Apesar da ansiedade do torcedor, o período é de avaliação e aproveitamento dos jovens.

- A gente não pode determinar um prazo, período, fase ou início de uma competição. O Corinthians é muito grande. Temos uma janela abrindo no meio do ano. Pode haver uma movimentação e temos que estar prontos para saídas e chegadas de atletas. Temos um elenco muito grande, quase 40 jogadores o total, pode parecer repetitivo, mas a maioria oriundos da base. Temos avaliado os jogadores com períodos mais curtos, caso dos atletas que terão os contratos encerrados em junho estão sendo avaliados. É natural essa ansiedade do torcedor. A gente tem que avaliar isso, ter segurança em nossas decisões e tomar as nossas decisões em conjunto, sempre em prol ao Corinthians. Essa é uma situação difícil de estabelecer - disse o gerente Alessandro.Roberto de Andrade também não determinou uma data para o Corinthians começar a se movimentar no mercado, mas estabeleceu que isso pode acontecer quando as contas do clube estiverem em melhores condições. Segundo ele, a prioridade do clube é o investimento no futebol.

- Não tem uma data fixa para te passar. Para a gente entrar no mercado, podemos entrar em qualquer hora. Não é porque estamos com concorrentes fortes, que faz do Corinthians enfraquecido no mercado de contratação. Jogadores são oferecidos dez por dia, todos os dias. Nós que estamos dando um passo para trás, para futuramente possamos dar passos para frente, seguros, com as contas estáveis. Não sei te precisar se são três meses, quatro, seis ou o ano todo - afirmou o diretor de futebol antes de completar: