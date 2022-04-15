Diretoria do Ceilândia faz promoção: engradado de cerveja vale ingresso para jogo contra o Botafogo

A diretoria do Ceilândia aposta em uma estratégia "fora do comum" para tentar promover a partida contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, no Mané Garrincha, pela terceira fase da Copa do Brasil. Torcedores podem garantir ingressos para o jogo até mesmo comprando cerveja.+ VÍDEO: veja imagens exclusivas do Espaço Lonier, futuro CT do Botafogo

O Gato Preto publicou uma ação nas redes sociais: na compra de qualquer pack de Brahma Duplo Malte no Atacadão Dia a Dia, um mercado local, a pessoa ganha um ingresso para a Arquibancada Superior do Mané Garrincha para ver o jogo - além de um Salamitos.

Além disso, R$ 50 em compras no mercado também valem um ingresso. Os bilhetes podem ser retirados nas unidades Dia a Dia Ceilândia desta sexta-feira até a terça-feira que vem. Há um limite de 8 mil ingressos disponíveis para essa promoção e um limite de quatro entradas por CPF.

O Ceilândia, sem poder jogar no Abadião por conta das regras da Copa do Brasil, resolveu levar a partida ao Mané Garrincha. O Botafogo enfrenta o Ceará neste domingo, pelo Brasileirão, antes do compromisso da Copa do Brasil.