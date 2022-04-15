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Diretoria do Ceilândia faz promoção: engradado de cerveja vale ingresso para jogo contra o Botafogo

Ceilândia permite que torcedores possam trocar entradas para jogo da Copa do Brasil por um 'pack' de Brahma Duplo Malte em um mercado local...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 16:07
A diretoria do Ceilândia aposta em uma estratégia "fora do comum" para tentar promover a partida contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, no Mané Garrincha, pela terceira fase da Copa do Brasil. Torcedores podem garantir ingressos para o jogo até mesmo comprando cerveja.+ VÍDEO: veja imagens exclusivas do Espaço Lonier, futuro CT do Botafogo
O Gato Preto publicou uma ação nas redes sociais: na compra de qualquer pack de Brahma Duplo Malte no Atacadão Dia a Dia, um mercado local, a pessoa ganha um ingresso para a Arquibancada Superior do Mané Garrincha para ver o jogo - além de um Salamitos.
Além disso, R$ 50 em compras no mercado também valem um ingresso. Os bilhetes podem ser retirados nas unidades Dia a Dia Ceilândia desta sexta-feira até a terça-feira que vem. Há um limite de 8 mil ingressos disponíveis para essa promoção e um limite de quatro entradas por CPF.
O Ceilândia, sem poder jogar no Abadião por conta das regras da Copa do Brasil, resolveu levar a partida ao Mané Garrincha. O Botafogo enfrenta o Ceará neste domingo, pelo Brasileirão, antes do compromisso da Copa do Brasil.
Crédito: TorcidadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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