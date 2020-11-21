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futebol

Diretores do Santos vão para Curitiba de carro para acompanhar o clube

Mario Badures e Marcio Santos farão "bate e volta" para a capital paranaense, onde o Peixe encara o Athletico-PR, neste sábado (21)...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 13:56

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 13:56

Crédito: Reprodução
Para acompanhar o Santos em Curitiba, onde enfrenta o Atlhetico-PR, neste sábado (21), às 19h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o membro do Comitê Gestor, Mario Badures, e o coordenador de futebol, Marcio Santos, foram de carro para a capital paranaense.
Badures repete o movimento que fez com o presidente Orlando Rollo, antes do jogo contra o Fluminense, pela 19ª rodada, no intuito de diminuir os gastos financeiros do clube.Ambos retornarão ainda hoje para a Baixada Santista, já que neste domingo (22) acontecerá a Assembleia de Sócios que definirá o impeachment, ou não, do presidente afastado José Carlos Peres. E, com isso, a única ideia de custos na ida à Arena da Baixada será de combustível, e não de estadia.
O elenco santista viajará de Curitiba para Quito, onde na terça-feira (24) encara a LDU, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores.

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