Diretores do Santos vão para Curitiba de carro para acompanhar o clube

Para acompanhar o Santos em Curitiba, onde enfrenta o Atlhetico-PR, neste sábado (21), às 19h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o membro do Comitê Gestor, Mario Badures, e o coordenador de futebol, Marcio Santos, foram de carro para a capital paranaense.

Badures repete o movimento que fez com o presidente Orlando Rollo, antes do jogo contra o Fluminense, pela 19ª rodada, no intuito de diminuir os gastos financeiros do clube.Ambos retornarão ainda hoje para a Baixada Santista, já que neste domingo (22) acontecerá a Assembleia de Sócios que definirá o impeachment, ou não, do presidente afastado José Carlos Peres. E, com isso, a única ideia de custos na ida à Arena da Baixada será de combustível, e não de estadia.