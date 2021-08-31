Diretor do São Paulo revela que Calleri vestirá a camisa número 30

Crédito: LUIS ACOSTA / AFP

Após a contratação de Jonathan Calleri, muitos torcedores do São Paulo começaram a questionar qual número o atacante usaria em sua camisa. A decisão já foi feita e, segundo Carlos Belmonte, o argentino não usará a mesma camisa 12 de sua primeira passagem pelo clube, mas sim a camisa 30. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O diretor revelou a numeração do novo contratado do São Paulo durante uma live em que participou no canal de YouTube 'Arnaldo e Tironi', dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, nesta terça-feira (31).

- O Calleri chega na quinta-feira (2), ele irá vestir a camisa 30. Uma novidade em primeira mão para vocês. Nossa ideia é fazer a coletiva de apresentação na quarta-feira pós-feriado (8) - disse o diretor.

Em sua primeira passagem pelo Tricolor, o argentino usou a camisa 12 e, com ela, encantou o torcedor. O número, porém, tem um novo dono na atual temporada: Vitor Bueno.O novo camisa 30 do São Paulo foi contratado por empréstimo até o final de 2022, com opção de compra ao término do vínculo.