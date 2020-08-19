Diretor do Palmeiras revela interesse do Galo em Gustavo Scarpa

Crédito: Scarpa seria um nome para suprir a ausência de Nathan, que está lesionado-(Cesar Greco/Agência Palmeiras

O problema muscular do meia Nathan, aliado a um pedido de Sampaoli para ter outro jogador do mesmo nível para a posição, que se revezem no time titular do Atlético-MG, gerou uma procura do clube mineiro por Gustavo Scarpa, do Palmeiras.

Quem revelou o interesse alvinegro no jogador foi o diretor de futebol do clube paulista, Anderson Barros. Scarpa não tem tido oportunidades com Vanderlei Luxemburgo em 2020.

Barros disse que o Palmeiras tem sido procurado por alguns clubes interessados em informações sobre Scarpa, que já trabalhou com Alexandre Mattos, quando ele era o diretor de futebol palmeirense. -Tivemos algumas sondagens em relação ao Scarpa. Nenhuma situação efetiva. Tínhamos possibilidade de transferência internacional, mas não se concretizou. Houve do Atlético uma sondagem, sim. Mas nada efetivo para contratação do Gustavo-disse Anderson Barros à Rádio Bandeirantes, afirmando que não houve proposta oficial do Galo pelo jogador.