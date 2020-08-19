Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diretor do Palmeiras revela interesse do Galo em Gustavo Scarpa

Anderson Barros disse que o time mineiro buscou informações sobre o meia do Verdão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 16:08

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 16:08

Crédito: Scarpa seria um nome para suprir a ausência de Nathan, que está lesionado-(Cesar Greco/Agência Palmeiras
O problema muscular do meia Nathan, aliado a um pedido de Sampaoli para ter outro jogador do mesmo nível para a posição, que se revezem no time titular do Atlético-MG, gerou uma procura do clube mineiro por Gustavo Scarpa, do Palmeiras.
Quem revelou o interesse alvinegro no jogador foi o diretor de futebol do clube paulista, Anderson Barros. Scarpa não tem tido oportunidades com Vanderlei Luxemburgo em 2020.
Barros disse que o Palmeiras tem sido procurado por alguns clubes interessados em informações sobre Scarpa, que já trabalhou com Alexandre Mattos, quando ele era o diretor de futebol palmeirense. -Tivemos algumas sondagens em relação ao Scarpa. Nenhuma situação efetiva. Tínhamos possibilidade de transferência internacional, mas não se concretizou. Houve do Atlético uma sondagem, sim. Mas nada efetivo para contratação do Gustavo-disse Anderson Barros à Rádio Bandeirantes, afirmando que não houve proposta oficial do Galo pelo jogador.
Gustavo Scarpa já esteve na mira do Atlético no início de 2018, mas ao deixar o Fluminense por uma liminar da Justiça, ele seguiu para o Palmeiras, com quem tem contrato até 2022. Uma saída pode até ser negociada, já que o meia, de 26 anos, não vem sendo aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que tem optado mais por Lucas Lima no Verdão. Pelo Palmeiras, o meio-campista 80 jogos com 20 gols marcados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados