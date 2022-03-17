Diretor do Flamengo cita que Salgado pressionou a arbitragem: 'Futebol é dentro das quatro linhas'

O gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Vasco no primeiro jogo da semifinal do Carioca surgiu de um pênalti após consulta ao VAR. Depois da partida, o presidente Cruz-Maltino, Jorge Salgado, reclamou que o "gol, mais uma vez, altamente questionável". Com isso, o diretor de relações externas do clube rubro-negro, Cacau Cotta, afirmou que o mandatário e Osório, 1º vice-presidente do Vasco, foram até o vestiário pressionar a arbitragem.O lance do pênalti aconteceu após a bola tocar no braço do zagueiro Anderson Conceição na área. O árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo consultou o VAR e assinaltou a infração, algo que gerou reclamação por parte dos jogadores vascaíno. Além disso, Cacau rebateu as falas de Jorge Salgado ao citar uma possível penalidade de Quintero em Bruno Henrique.

- Ontem (quarta), depois de uns 40 minutos após o término do jogo, eu fiquei surpreendido quando encontrei o presidente Salgado e o Osório (vice-presidente do Vasco) na porta do vestiário da arbitragem acompanhados de seguranças aos berros pressionando a arbitragem, coisa que já vem acontecendo em outros jogos - falou o diretor ao portal "GE", e emendou:

- Eu intervim que o Flamengo não estava nem reclamando de outro pênalti claro que pode, inclusive, tirar o Bruno Henrique lesionado do segundo jogo (sofreu luxação no ombro esquerdo). Foi muito pênalti - completou.

Em outro momento, o diretor de relações externas do Flamengo frisou que os três rivais (Vasco, Botafogo e Fluminense) têm feito constantes pressões aos profissionais de arbitragem nos clássicos deste Campeonato Carioca. Ele ressaltou que o rubro-negro está atento e que ninguém irá vencer no grito.

+ Flamengo x Vasco: confira as informações sobre os ingressos para o jogo de volta das semifinais

- O Flamengo está alerta e atento. No grito ninguém vai levar, futebol é dentro das quatro linhas - afirmou, e acrescentou:

- A forma como está sendo conduzida a pressão na arbitragem pelos co-irmãos durante os jogos, nos intervalos e após os jogos insistentemente tem nos assustado até porque a Ferj tem sido bastante transparente na condução do processo. É sempre muita histeria - completou.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

A partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco está marcada para o próximo domingo, às 16h, novamente no Maracanã. Em virtude do regulamento da FERJ, os reubro-negros têm a vantagem e avançar à decisão mesmo se perderem por um gol de diferença.