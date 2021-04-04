Diretor do Corinthians confirma desejo da torcida em criar 'vaquinha' para saldar dívidas do clube

O Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians, José Colagrossi, confirmou, através do seu perfil no Twitter, que há o interesse de torcedores em promover uma campanha de financiamento coletivo virtual para auxiliar o Timão a quitar as dívidas que hoje se aproximam a R$ 1 bilhão, segundo o balanço financeiro recentemente divulgado pelo próprio clube. O membro da diretoria corintiana ainda confirmou que terá um encontro presencial com membros da Gaviões da Fiel, principal torcida uniformizada do Corinthians, bem como aconteceu na última semana no Parque São Jorge, com o presidente Duílio Monteiro Alves, que recebeu uma comissão de integrantes da organizada, onde as dificuldades financeiras do Timão foi uma das principais pautas.