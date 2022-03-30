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Diretor do Borussia Dortmund não crê em permanência de Haaland, e diz que Manchester City pode levar o atacante

Atacante tem contrato com o Borussia Dortmund até junho de 2024, mas dificilmente ficará no clube alemão na próxima temporada. Manchester City está disposto a pagar a multa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 15:57

Publicado em 30 de Março de 2022 às 15:57

A novela envolvendo o futuro do atacante Erling Haaland ganhou mais um capítulo. Diretor executivo do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke declarou em entrevista à imprensa germânica que não acredita na permanência do atacante de 21 anos no clube para a próxima temporada.Segundo o dirigente, a equipe aurinegra não tem condições de competir com outros times do Velho Continente que têm situação financeira mais favorável, citando nominalmente o Manchester City como um dos favoritos a contratar a estrela norueguesa.
- Neste momento não sabemos nada do lado do jogador, nem ninguém nos abordou. No entanto, não temos argumentos financeiros para o segurar se o Manchester City fizer uma proposta - declarou Watzke ao jornal "Bild".
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Recentemente, a mídia britânica garantiu que o Manchester City superou a concorrência do Real Madrid e se tornou o favorito a contratar Haaland. O time de Pep Guardiola teria, inclusive, prometido que caso o vínculo fosse fechado na próxima janela ele teria sua saída facilitada no futuro, se fosse do interesse.
Hans-Joachim, no entanto, tratou de tranquilizar os torcedores do Borussia Dortmund, dizendo que caso Haaland realmente deixe o Signal Iduna Park, outra estrela irá ganhar espaço. O nome da vez no clube alemão é Karim Adeyemi, do RB Salzburg.
- Isso já aconteceu algumas vezes: perdemos o Lewandowski para o Bayern, em 2014, e o Aubameyang para o Arsenal, em 2018. Criamos sempre uma nova estrela. Se o Haaland sair, vamos encontrar outro novo talento e desenvolvê-lo até ser uma estrela, que também será bom para a Bundesliga - disse o CEO.
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Haaland tem uma cláusula de rescisão no valor de 75 milhões de euros (R$ 399 milhões) a partir do próximo verão europeu, que o Manchester City, conforme a publicação, deverá pagar aos Aurinegros (63,5 milhões de libras, na moeda britânica). Ao todo, somando luvas e comissões, os ingleses devem desembolsar 100 milhões de libras (R$ 627 milhões, na cotação atual).
Haaland chegou ao Borussia Dortmund em janeiro de 2020 e desde então não para de marcar gols. Ao todo, o Cometa balançou as redes 80 vezes em 82 partidas, além de ter dado 21 assistências. Na atual temporada, o camisa 9 tem 23 gols e seis assistências em 23 partidas disputadas.
Crédito: Haalandtem80golsem82partidascomacamisadoBorussiaDortmund(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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