Diretor do Borussia Dortmund diz que Haaland seguirá no clube na próxima temporada: 'Está acordado'

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

Um dos principais alvos no mercado de transferências do futebol europeu, o atacante Erling Haaland não terá sua saída facilitada pelo Borussia Dortmund. E neste domingo, Sebastian Kehl, ex-jogador do clube e atual membro diretoria, disse que o norueguês seguirá no Signal Iduna Park na próxima temporada.

+ Veja a tabela da Bundesliga- Ao que sei, o Haaland vai continuar no Dortmund na próxima temporada, é o que está acordado. Posso dizer que o jogador se identifica a 100% com o clube, vejo isso todos os dias - disse Kehl em entrevista à "Sport1".

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No entanto, o dirigente aurinegro reconheceu que as especulações sobre o atleta não vão parar por conta do grande interesse de outros clubes.