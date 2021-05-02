Diretor do Borussia Dortmund diz que Haaland seguirá no clube na próxima temporada: 'Está acordado'

Um dos principais alvos no mercado de transferências do futebol europeu, o atacante Erling Haaland não terá sua saída facilitada pelo Borussia Dortmund. E neste domingo, Sebastian Kehl, ex-jogador do clube e atual membro diretoria, disse que o norueguês seguirá no Signal Iduna Park na próxima temporada.
+ Veja a tabela da Bundesliga- Ao que sei, o Haaland vai continuar no Dortmund na próxima temporada, é o que está acordado. Posso dizer que o jogador se identifica a 100% com o clube, vejo isso todos os dias - disse Kehl em entrevista à "Sport1".
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No entanto, o dirigente aurinegro reconheceu que as especulações sobre o atleta não vão parar por conta do grande interesse de outros clubes.
- Mas é claro que não somos ingênuos, sabemos que ele é um dos jogadores mais badalados e que as especulações não vão acabar - concluiu.