Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diretor do Borussia Dortmund diz que Haaland seguirá no clube na próxima temporada: 'Está acordado'
futebol

Diretor do Borussia Dortmund diz que Haaland seguirá no clube na próxima temporada: 'Está acordado'

Em entrevista à emissora germânica, Sebastian Kehl diz que jogador não deixará o clube, mas reconhece que especulações continuarão acontecendo: 'Não somos ingênuos'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2021 às 15:40

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 15:40

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Um dos principais alvos no mercado de transferências do futebol europeu, o atacante Erling Haaland não terá sua saída facilitada pelo Borussia Dortmund. E neste domingo, Sebastian Kehl, ex-jogador do clube e atual membro diretoria, disse que o norueguês seguirá no Signal Iduna Park na próxima temporada.
+ Veja a tabela da Bundesliga- Ao que sei, o Haaland vai continuar no Dortmund na próxima temporada, é o que está acordado. Posso dizer que o jogador se identifica a 100% com o clube, vejo isso todos os dias - disse Kehl em entrevista à "Sport1".
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
No entanto, o dirigente aurinegro reconheceu que as especulações sobre o atleta não vão parar por conta do grande interesse de outros clubes.
- Mas é claro que não somos ingênuos, sabemos que ele é um dos jogadores mais badalados e que as especulações não vão acabar - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil
Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados