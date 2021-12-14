Diretor de futebol sobre situação de Danilo Avelar: 'No Corinthians ele não joga mais'

A diretoria do Corinthians não mudou de ideia em relação à situação de Danilo Avelar. O diretor de futebol Roberto de Andrade afirmou que o zagueiro, que cometeu injúria racial, não voltará a vestir a camisa do clube alvinegro.- A integração do Danilo Avelar, que já foi assunto discutido no Corinthians e o próprio presidente já deu a declaração, ele não vai mais jogar no Corinthians. Ele não joga aqui - afirmou o dirigente em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

Segundo Roberto de Andrade, o Timão está apenas aguardando o jogador finalizar seu tratamento após ter rompido o ligamento cruzado do joelho direito. Depois, a ideia é emprestar o atleta.- Nós vamos achar uma situação para ele primeiro, vamos emprestá-lo, estamos só aguardando o final da transição dele do departamento médico para estar apto para trabalhar em qualquer outro lugar, mas no Corinthians ele não joga mais - completou.

A postura da diretoria foi motivada por um ato de injúria racial cometido pelo jogador no dia 23 de junho, em uma sala de bate-papo de gamers do jogo Counter-Strike. Avelar se referiu a outra pessoa como "filho de rapariga preta". Após o vídeo do jogo ser disponibilizado na internet, Avelar admitiu a injúria.

O atleta chegou ao Corinthians por empréstimo em 2018 e, em 2019 o clube realizou a compra junto ao Torino, da Itália. Ele terminou a temporada de 2020 como titular na lateral-esquerda, mas depois passou a atuar como beque.