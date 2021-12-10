Diretor de futebol do Corinthians garante permanência de Sylvinho

O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, garantiu que o técnico Sylvinho continua no comando do Timão na próxima temporada. O pronunciamento foi feito após a derrota para o Juventude por 1 a 0, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão terminou em quinto lugar.
- Informamos a todos a permanência do treinador Sylvinho para 2022. Continuará conosco. E os outros assuntos do futebol, eu e Alessandro (Nunes, gerente de futebol) responderemos na terça-feira – afirmou o dirigente antes da entrevista coletiva de Sylvinho.O comandante alvinegro vem sofrendo críticas por grande parte da torcida do Corinthians. De acordo com Roberto de Andrade, na próxima terça-feira (14) haverá uma coletiva de imprensa para falar sobre reforços para 2022.