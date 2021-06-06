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Diretor da CBF recomenda que Rogério Caboclo se licencie da presidência

André Megale, diretor de Governança e Conformidade da CBF, recomendou medida ao presidente após denúncias de abusos morais e sexuais...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 22:44

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 22:44

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Em email enviado neste sábado, o diretor de Governança e Conformidade da CBF, André Megale, recomendou ao presidente da entidade Rogério Caboclo que se licenciasse de seu cargo após as denúncias de abuso moral e sexual. No pedido, Megale afirma que Caboclo deveria se afastar da posição para poder "melhor colaborar" com a Comissão de Ética da instituição, que investiga as acusações.
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+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!- Venho, pelo presente, recomendar que V.Sa. se licencie do cargo de Presidente da CBF, por tempo determinado, de forma a melhor colaborar, nesse período, com a Comissão de Ética do Futebol Brasileiro para a apuração dos fatos narrados na referida denúncia e comprovar sua inocência - afirmou Megale. - Desta forma, V.Sa. poderá concentrar sua atenção na resolução dessa situação, que é o interesse de todos que construímos a atual gestão exitosa da CBF até o presente momento junto com V.Sa. preservando assim todos os envolvidos na denúncia e permitindo que a CBF possa continuar a desempenhar as suas atividades, em benefício de toda comunidade do futebol brasileiro - concluiu o diretor.
CABOCLO DIZ QUE IRÁ PROVAR QUE NÃO COMETEU ASSÉDIOEm nota, o presidente afirma que "nunca cometeu nenhum tipo de assédio. E vai provar isso na investigação da Comissão de Ética da CBF". O presidente foi denunciado, nesta sexta-feira. A autora da denúncia relatou ainda que Caboclo a intimou a dar falsas declarações para jornalistas e exigiu que ela assinasse um documento inocentando o cartola negando as denúncias.

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