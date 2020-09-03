Direção do Sevilla quer renovar o empréstimo de Sergio Reguilón

Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial

Após conquistar a Liga Europa, o Sevilla já planeja seu elenco para a próxima temporada, que começa no dia 12. Além das contratações de Óscar Rodríguez e Rakitic, a equipe pretende renovar o empréstimo do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, que pertence ao Real Madrid.

Contudo, a equipe merengue procura uma saída e tenta ganhar dinheiro com uma possível venda do atleta. Durante a apresentação do croata Ivan Rakitic, Monchi, diretor de futebol do Sevilla comentou sobre a situação e teceu muitos elogios ao atleta, que foi um dos destaques em 2019/20.

- Ele será sempre uma opção para o Sevilla porque teve uma atuação magnífica, conhece a filosofia do clube e está adaptado. Existem muitos clubes importantes que valorizam a sua incorporação. Não esquecemos, outra coisa é que podemos recuperá-lo - disse.Além do Sevilla, Chelsea e Paris Saint-Germain também estão de olho no atleta e monitoram a situação. O futuro do jovem segue indefinido, porém ele disse que não pensa nisso e quer dar sequência a sua carreira. Além disso, ele agradeceu ao treinador Lopetegui pela oportunidade, mas ainda não sabe as cores que irá defender nesta temporada.

- Se estiver pensando nas chamadas (de clubes) e no meu destino, não vou aproveitar a seleção. Obviamente o Real Madrid é minha casa, mas não é fácil. Tenho todos os fatores em mente - comentou Reguilón, em entrevista à 'Radio Marca'.