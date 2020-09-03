Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Direção do Sevilla quer renovar o empréstimo de Sergio Reguilón

Durante a apresentação de Rakitic, Monchi, diretor de futebol do Sevilla comentou sobre a situação do jogador, que pertence ao Real Madrid, e foi um dos destaques em 2019/20...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 11:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 11:17
Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial
Após conquistar a Liga Europa, o Sevilla já planeja seu elenco para a próxima temporada, que começa no dia 12. Além das contratações de Óscar Rodríguez e Rakitic, a equipe pretende renovar o empréstimo do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, que pertence ao Real Madrid.
Contudo, a equipe merengue procura uma saída e tenta ganhar dinheiro com uma possível venda do atleta. Durante a apresentação do croata Ivan Rakitic, Monchi, diretor de futebol do Sevilla comentou sobre a situação e teceu muitos elogios ao atleta, que foi um dos destaques em 2019/20.
- Ele será sempre uma opção para o Sevilla porque teve uma atuação magnífica, conhece a filosofia do clube e está adaptado. Existem muitos clubes importantes que valorizam a sua incorporação. Não esquecemos, outra coisa é que podemos recuperá-lo - disse.Além do Sevilla, Chelsea e Paris Saint-Germain também estão de olho no atleta e monitoram a situação. O futuro do jovem segue indefinido, porém ele disse que não pensa nisso e quer dar sequência a sua carreira. Além disso, ele agradeceu ao treinador Lopetegui pela oportunidade, mas ainda não sabe as cores que irá defender nesta temporada.
- Se estiver pensando nas chamadas (de clubes) e no meu destino, não vou aproveitar a seleção. Obviamente o Real Madrid é minha casa, mas não é fácil. Tenho todos os fatores em mente - comentou Reguilón, em entrevista à 'Radio Marca'.
- Significa muito para mim e tenho muito carinho por ele. Deu minha primeira oportunidade no futebol profissional e agora compartilhamos algo muito bom. Quando o vi chorando pela conquista da Liga Europa, eu não poderia estar mais feliz - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados