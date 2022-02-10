Diogo Jota faz dois, e Liverpool vence o Leicester pela Premier League

Faz o J: nesta quinta-feira, o Liverpool derrotou o Leicester City por 2 a 0 no Anfield, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Diogo Jota (2) marcou os gols que garantiram a vitória. Com o resultado, os Reds se mantém na segunda colocação, com 51 pontos, enquanto os Foxes estão em 12º, com 26 pontos.> De Michael Jackson a Lady Gaga: shows icônicos do intervalo do Super BowlSUSTO

Apesar de apenas uma finalização na direção do gol durante todo o primeiro tempo, o Leicester só não abriu o placar por causa de Alisson. Logo aos seis minutos, após contra-ataque dos Foxes, Maddison recebeu livre pelo lado esquerdo e bateu forte, o que obrigou uma grande defesa do goleiro brasileiro."FAZ O J"

Depois deste lance, apenas o Liverpool criou as melhores chances e, aos 33 minutos, o gol saiu. Alexander-Arnold cobrou escanteio na medida para Van Dijk subir e cabecear forte. O goleiro Schmeichel ainda conseguiu espalmar, mas cedeu o rebote. Assim, Diogo Jota apareceu sozinho na pequena área para estufar as redes do Leicester. SALAH DE VOLTA

A partida desta tarde marcou o retorno de Salah, que estava com a seleção do Egito na Copa Africana de Nações, ao Liverpool. E o camisa 11 voltou em grande estilo. Em praticamente 20 minutos dentro de campo, o atacante foi protagonista de três grandes chances de gol dos Reds, sendo que uma delas ainda carimbou a trave de Schmeichel.FAZ O J, DE NOVO

Mesmo com amplo domínio dentro de campo, a vitória foi confirmada com o segundo gol do Liverpool, que veio já na reta final do segundo tempo. Aos 41, da entrada da área, Matip encontrou Diogo Jota, que bateu no canto. Schmeichel ainda tocou na bola, mas não evitou que ela estufasse as redes.SEQUÊNCIA

Agora, o Liverpool volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Burnley, às 11h (de Brasília), no Turf Moor. Já o Leicester recebe o West Ham no mesmo dia, mas às 13h30, no Estádio King Power. Ambas as partidas são válidas pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.