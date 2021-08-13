Diniz vê boa partida do Santos e vitória de um time 'corajoso'

O técnico Fernando Diniz vibrou muito com a vitória santista no duelo contra o Libertad, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro. Com o resultado, o Peixe largou na frente para conquistar a vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana.Após o duelo, o treinador enalteceu a postura da equipe. Em sua coletiva de imprensa, o técnico alvinegro falou em um 'time corajoso'.- Eu acho que foi uma grande vitória. O segundo tempo estávamos num momento bom, estávamos encurralando e oferecendo nada de contra-ataque. Eu acho que pela maneira que o time estava jogando, relaxamos um pouco, mas acabou acontecendo, pegou desprevenido, foi um erro nosso defensivo, uma coisa fácil de se corrigir. Teve a expulsão e o azar de tomar o gol. Mas isso aí depois foi a chance de mostrar o que mostrou, que foi o melhor do time depois da expulsão. Time corajoso, coeso e se ajudando até o final - comentou Diniz após a partida na Vila.Apesar da superação, o treinador foi questionado sobre a partida que o Peixe realizou. Diniz, por sua vez, viu uma boa partida do time santista.