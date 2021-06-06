Diniz valoriza primeiro gol do Santos: "Treinamos para fazer isso"

Crédito: Divulgação/Santos FC

O técnico Fernando Diniz valorizou o trabalho que vem realizando no Santos. Após duas vitórias seguidas, contra Cianorte, pela Copa do Brasil, e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador santista apontou as evoluções da equipe, e apontou a falha no gol sofrido contra o Ceará.“A confiança a gente tem com a experiência. A maneira de eu trabalhar é a mesma quando ganha e quando perde. Temos que nos concentrar para aquilo que podemos fazer de melhor. Quando perde, a gente sabe que time grande é uma pressão exagerada, agressiva. Quando ganha também são elogias sem medidas, as vezes que não confere com a realidade", ponderou.Segundo o comandante santista, o time ainda precisa buscar um equilíbrio melhor na temporada.

"Temos que ver a realidade do que podemos fazer. Acho que hoje o time mostrou, de maneira ímpar, maturidade, a gente deixou de fazer o gol, se desestabilizou um pouquinho, abriu o placar, depois além de fazer o pênalti, era um lance totalmente evitável, no escanteio. E foi o último lance do primeiro tempo. Do intervalo, a equipe voltou bem, controlou as ações, fez dois gols e poderia ter feito mais”, disse.

O treinador também falou sobre o primeiro gol feito do Peixe, em jogada que começou no setor defensivo e, de pé em pé, chegou para Jean Mota finalizar.

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“Se a gente faz dez gols assim, e num dia tomar um, perder por 10 a 1, as pessoas tentam desencorajar esse modelo de jogo. Isso acontece e é uma rotina. Espero que aqui consigam enxergar como começou lá do goleiro, de uma forma de atrair. A gente treina muito, e resultou no gol do Jean Mota", celebrou.

Na visão de Diniz, o modelo de jogo necessita de treino e, sobretudo, confiança para encaixar e dar frutos.