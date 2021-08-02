Diniz revela dores de Marinho e ainda estuda se vai poupá-lo na quinta

A participação do atacante Marinho na partida da próxima quinta-feira, contra a Juazeirense, pela Copa do Brasil, ainda é uma incógnita. O jogador não viajou para Chapecó com a delegação santista por estar suspenso, mas a comissão técnica ainda estuda se ele será chamado para encontrar o elenco na Bahia.Após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, o técnico Fernando Diniz revelou que o atacante reclamou de dores musculares e que seu aproveitamento na quinta ainda será decidido pelo treinador.

- A gente está avaliando se o Marinho se encontra com o grupo ou não. Ele estava sentido uma dor no músculo reto-femural da lesão que ele teve no início da minha chegada. Nós ainda vamos avaliar se vale a pena levá-lo ou não e ainda vamos decidir o time - afirmou Diniz.O Santos venceu o jogo de ida diante da Juazeirense por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença na partida de quinta-feira que garante a classificação para as quartas de final da competição.