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futebol

Diniz relaciona força máxima do Santos para o jogo contra o Fortaleza

Mesmo no meio de um confronto decisivo contra o Libertad pela Copa Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz relacionou todos os jogadores liberados pelo DM para o jogo...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 15:55

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 15:55
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Mesmo no meio de um confronto decisivo contra o Libertad na Copa Sul-Americana, o Santos não irá poupar jogadores na partida deste domingo, às 18h15min, diante do Fortaleza, no Ceará, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.O Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com todos os jogadores à disposição do treinador, exceto os atletas entregues ao departamento médico, casos de Marinho, Zanocelo, John, Danilo Boza, Jobson e Sandry.
A tendência é o treinador repetir a escalação da partida da última quinta-feira diante do Libertad, com Gabriel Pirani atuando no meio-campo ao lado de Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez.O Santos encara o Fortaleza neste domingo e depois viaja para o Paraguai para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Libertad. O Peixe joga por um empate para garantir a classificação depois da vitória por 2 a 1 na partida de ida na última quinta-feira.

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