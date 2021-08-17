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futebol

Diniz pede, Santos cogita, mas rejeição afasta contratação de Lucas Lima

Técnico chegou a conversar com o meia e o Peixe cogitou uma negociação, mas a forte rejeição dos torcedores impediu a volta do jogador ao clube...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 19:55
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
De olho no mercado, o Santos sondou a situação do meia Lucas Lima, que está no Palmeiras. O técnico Fernando Diniz entrou em contato com o meia para saber sobre a disponibilidade em volta ao clube da Vila Belmiro. A informação foi publicada inicialmente pelo Portal UOL e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.Apesar do desejo do treinador, a negociação é vista com pessimismo. Além do alto salário do jogador, boa parte da torcida do Santos é contra o retorno do meia pela forma que deixou o Alvinegro Praiano em 2017. Lucas Lima não aceitou a proposta de renovação que o então presidente Modesto Roma ofereceu, e comunicou que estava indo para o Palmeiras, rival santista, ao término de seu contrato.
No clube da capital paulista, o camisa 20 vive um momento difícil. Com jogos discretos e alto salário, o jogador foi foi flagrado em uma balada clandestina, o que desagradou não só os torcedores como a diretoria do clube. Nesta temporada foram 8 jogos realizados até aqui.O Peixe segue ativo no mercado de transferências. Em negociações com jogadores "livres" no mercado, o time presidido por Andres Rueda está perto de anunciar a contratação do atacante Léo Baptistão, de 28 anos. O jogador, inclusive, já está em Santos, onde residiu nos tempos de Portuguesa Santista.
Nesta segunda-feira, o clube anunciou a chegada do meia esquerda Augusto, junto ao Real Madrid, para o elenco profissional. O jogador, de 22 anos, esteve na Vila Belmiro com o presidente Andres Rueda para assinar o contrato de empréstimo até junho de 2022.

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