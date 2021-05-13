Diniz pede manutenção do elenco e fala em reforços pontuais no Santos

Fernando Diniz voltou a valorizar o elenco do Santos e falar sobre reforços pontuais na entrevista coletiva desta quinta-feira. O comandante santista deu o exemplo do zagueiro Kaiky, de 17 anos, oriundo da base e acredita em poucos reforços para o trabalho, mas que vistam a camisa do Santos sem peso.- Prefiro trazer poucos e bons do que uma quantidade maior de quem não possa ajudar tanto. Temos que ser criativos e coerentes para acertar nessas contratações. Que chegue e vista a camisa para não pesar. Buscaremos esse tipo de jogador. Difícil falar em melhor que a molecada. Como achar um zagueiro que joga melhor que o Kaiky hoje? Podem vir e buscar posição, mas jovens vão marcando território - afirmou Fernando Diniz.