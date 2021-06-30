Diniz lamenta atuação do Santos: "Faltou um pouco de inspiração"

Na noite desta quarta-feira, o Peixe empatou em 0 a 0 com o Sport na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Brasileirão. Após o confronto, o técnico Fernando Diniz falou sobre o resultado amargo em casa.O treinador santista lamentou o empate e disse que a equipe estava preparada para encarar um adversário fechado. Esse foi o segundo empate do Peixe na Vila pelo Campeonato Brasileiro. O segundo jogo que a equipe não conseguiu balançar as redes em casa.“A gente se preparou para esse cenário. Seguimos o plano, eles fecham muito o corredor central e atacamos pelos lados. Chegamos com cruzamentos limpos e preenchendo a área. Ficamos com pressa em certo momento do primeiro tempo, erramos passes e cedemos contra-ataques, algumas posses. Escanteio, faltas… Jogo foi se equilibrando”, disse Diniz.Mesmo com mais um empate em casa, Diniz enxergou melhoras na equipe. Para ele, a atuação do Peixe foi melhor contra o Sport do que a contra o Juventude, jogo da terceira rodada do Campeonato.