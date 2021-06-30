Diniz lamenta atuação do Santos: "Faltou um pouco de inspiração"

Na noite desta quarta-feira, o Peixe empatou em 0 a 0 com o Sport na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Brasileirão. Após o confronto, o técnico Fernando Diniz falou sobre o resultado amargo em casa.O treinador santista lamentou o empate e disse que a equipe estava preparada para encarar um adversário fechado. Esse foi o segundo empate do Peixe na Vila pelo Campeonato Brasileiro. O segundo jogo que a equipe não conseguiu balançar as redes em casa.“A gente se preparou para esse cenário. Seguimos o plano, eles fecham muito o corredor central e atacamos pelos lados. Chegamos com cruzamentos limpos e preenchendo a área. Ficamos com pressa em certo momento do primeiro tempo, erramos passes e cedemos contra-ataques, algumas posses. Escanteio, faltas… Jogo foi se equilibrando”, disse Diniz.Mesmo com mais um empate em casa, Diniz enxergou melhoras na equipe. Para ele, a atuação do Peixe foi melhor contra o Sport do que a contra o Juventude, jogo da terceira rodada do Campeonato.
“Faltou um pouco de inspiração hoje. Jogar contra 10 marcando baixo dificulta para qualquer time, mas equipe hoje esteve mais perto de ganhar do que contra o Juventude. Vamos nos treinamentos, com maior entrosamento, melhorar para vencer em cenário parecido com esse", completou o técnico.