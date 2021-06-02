Diniz explica entradas de John e Luiz Felipe: 'Mereciam a oportunidade'

Surpresas na escalação do Santos na vitória contra o Cianorte, nesta terça-feira, fora de casa, o goleiro John e o zagueiro Luiz Felipe foram elogiados pelo técnico Fernando Diniz. Para dar a oportunidade aos jogadores, Diniz sacou do time que vinha jogando João Paulo e Kaiky.- Temos dois grandes goleiros. O João Paulo jogou, vem jogando, foi bem, está indo bem nos treinos, e o John também. São dois jogadores que jogaram bem o ano passado inteiro, e eu quis dar uma oportunidade para o John. Se vai ter revezamento ou não, vamos ver mais para frente. Sobre o Luiz, achei que ele o Luiz vinha treinando bem merecia a oportunidade - disse.