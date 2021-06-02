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Diniz explica entradas de John e Luiz Felipe: 'Mereciam a oportunidade'

Treinador barrou o goleiro João Paulo e o zagueiro Kaiky Fernandes diante do Cianorte...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 09:33

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 09:33

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Surpresas na escalação do Santos na vitória contra o Cianorte, nesta terça-feira, fora de casa, o goleiro John e o zagueiro Luiz Felipe foram elogiados pelo técnico Fernando Diniz. Para dar a oportunidade aos jogadores, Diniz sacou do time que vinha jogando João Paulo e Kaiky.- Temos dois grandes goleiros. O João Paulo jogou, vem jogando, foi bem, está indo bem nos treinos, e o John também. São dois jogadores que jogaram bem o ano passado inteiro, e eu quis dar uma oportunidade para o John. Se vai ter revezamento ou não, vamos ver mais para frente. Sobre o Luiz, achei que ele o Luiz vinha treinando bem merecia a oportunidade - disse.
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Em relação à rodagem do elenco, o técnico comentou sobre o seu trabalho nessas situações, e espera as respostas nas questões físicas dos jogadores para definir.- Vamos vendo isso mais para frente, com o desgaste dos jogadores. Eu habitualmente não sou um treinador que fica poupando muito a equipe, só quando acho necessário em determinados jogos. Vamos ver como vai ser, principalmente qual a resposta dos jogadores com a maratona de jogos.

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