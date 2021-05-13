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futebol

Diniz espera contar com Alison e Marinho em jogo "desumano" na altitude

Peixe faz jogo decisivo na Libertadores diante do The Strongest na próxima terça em La Paz...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 14:08
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos já iniciou a preparação para o duelo contra o The Strongest na próxima terça-feira, na Bolívia, pela Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz foi expulso na vitória sobre o Boca Juniors e cumprirá suspensão na altitude de La Paz. Em entrevista coletiva nesta quinta, o treinador falou sobre as condições de jogo fora de casa.- É desumano jogar na altitude. Não é porque correremos que vamos sofrer, vamos sofrer de qualquer jeito. Vamos fazer de tudo para sentir menos a altitude. Movimentação constante o tempo todo. Não tem muito remédio. É tentar diminuir o efeito dessa altitude. Vamos ficar o mínimo possível na altitude. Jamais poderíamos jogar nesse tipo de altitude, não há sentido. Autoridades precisam rever. Quanto mais gente falar e indignar, existe a chance de mudar - ressaltou Fernando Diniz.
- Aproveito a oportunidade para fazer uma crítica severa. Vantagem competitiva que não deveria ter. Maior adversário é a altitude e não temos como preparar adequadamente. Temos tentado diminuir, nos planejamos há um tempo, mas mesmo assim teremos desgaste exagerado. Jogo muda completamente. Ideia é ir lá o quanto antes e não ficar muito tempo em La Paz - criticou o técnico.O treinador ainda espera contar com Alison e Marinho, com desconfortos na coxa, para o confronto decisivo. Fernando Diniz ainda elogiou o volante e o atacante, mas deixou claro que não vai forçar os jogadores.
- Existe possibilidade de jogar, mas não é certeza. Não sou de forçar, jogadores se colocam à disposição. É rotina do meu trabalho ficar com poucos jogadores no departamento médico. Se pudermos contar, vai ser muito bom (...) Sempre tive vontade de trabalhar com o Alison, sempre admirei de jogar contra. Coragem, bravura e determinação pelo Santos e Red Bull. Tenho o privilégio de trabalhar com ele - citou o treinador, que também elogiou Marinho.
- Foi e é protagonista por ser muito bom. Não precisamos montar um protagonista. O que eu gosto no futebol vai casar com o Marinho, que teve seu auge na última temporada. Todos os times gostariam de ter, mas a gente quem conta com ele. É especial e vamos tratar de melhorar ainda mais a última temporada. Foi o principal jogador do futebol brasileiro - finalizou Diniz sobre Marinho.

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