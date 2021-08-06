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Diniz detona gramado na Bahia: 'Sem condições de praticar futebol'

Técnico reclamou da condição do gramado do Estádio Adauto Moraes na derrota do Santos diante da Juazeirense na Copa do Brasil...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 15:00
Crédito: Gustavo ORTIZ / POOL / AFP
A derrota do Santos para a Juazeirense, no jogo da volta da Copa do Brasil, ficou marcada além do futebol ruim praticado pela equipe santista, pelo gramado ruim. O capitão Pará, após o jogo, criticou as condições do campo, assim como o técnico Fernando Diniz.- O campo muito ruim para se jogar, não tem condição mínima para praticar futebol. Mas isso não é desculpa para tomar os gols que tomamos. Isso dificulta para ter uma saída mais elaborada, mas não é justificativa para fazer o primeiro tempo que a gente fez - disse Fernando Diniz.
O treinador falou sobre o primeiro tempo do Peixe. A equipe levou dois gols em bolas alçadas na aérea. Com 27 minutos de jogo, o Santos perdia por 2 a 0.- É difícil falar como o time entrou. Ele entrou bem, mas não sei se foi falta de concentração, dispersão, não sei. O que aconteceu é que no primeiro tempo sofremos muito mais do que deveríamos ter sofrido. No segundo tempo ficou mais equilibrado.

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