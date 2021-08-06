Diniz detona gramado na Bahia: 'Sem condições de praticar futebol'

A derrota do Santos para a Juazeirense, no jogo da volta da Copa do Brasil, ficou marcada além do futebol ruim praticado pela equipe santista, pelo gramado ruim. O capitão Pará, após o jogo, criticou as condições do campo, assim como o técnico Fernando Diniz.- O campo muito ruim para se jogar, não tem condição mínima para praticar futebol. Mas isso não é desculpa para tomar os gols que tomamos. Isso dificulta para ter uma saída mais elaborada, mas não é justificativa para fazer o primeiro tempo que a gente fez - disse Fernando Diniz.