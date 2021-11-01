Dínamo de Kiev x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Chegou a hora da bola voltar a rolar no maior torneio de clubes do mundo. Nesta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, o Barcelona visita o Dínamo de Kiev em partida válida pelo Grupo E. O duelo acontece no Estádio Olímpico, em Kiev, às 17h (de Brasília).DÍNAMO DE KIEVCom apenas um ponto conquistado em três partidas, o Dínamo de Kiev está praticamente eliminado. Apesar do momento ruim, o técnico Mircea Lucescu afirmou que o time ucraniano tentará surpreender o Barcelona e que os catalães ainda são uma grande equipe.
- O Barcelona é sempre o Barcelona. Cada jogador deles é de grande qualidade. Nenhum dos nossos jogadores de futebol tem bilhões. Mas nós temos grandes jogadores e veremos amanhã - disse Mircea Lucescu.
BARCELONAPressionado, o Barcelona precisa da vitória a qualquer custo. A equipe catalã tem apenas três pontos, conquistados justamente no triunfo por 1 a 0 sobre os ucranianos no Camp Nou. Antes da partida, o técnico interino Sergi Barjuan falou sobre o sentimento de dirigir a equipe em um jogo de Champions League.
- É uma honra para mim dirigir um jogo da Champions League. O discurso que fiz no pós-jogo no sábado é o mesmo. Esses jogadores estão acostumados a jogar em todos os tipos de cenários e sob todos os tipos de pressão. Pedimos que fossem organizadas e é isso que queremos transferir no campo - disse Sergi Barjuan.
FICHA TÉCNICA
Dínamo de Kiev x BarcelonaChampions LeagueGrupo E - 4ª RodadaData e horário: 02/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Kiev (UCR)Árbitro: Ovidiu Hategan (ROM)Assistentes: Mircea Mihail Grigoriu (ROM) e Sebastian Gheorghe (ROM)Transmissão: HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
DÍNAMO DE KIEV (Técnico: Mircea Lucescu)Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota e Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskiy e Carlos de Pena; Verbic.
Desfalques: Besedin e Mykolenko (lesionados); Kulach (problema cardíaco).BARCELONA (Técnico: Sergi Barjuan)Ter Stegen; Dest, Ronald Araújo, Eric García e Jordi Alba; De Jong, Busquets e Gavi; Philippe Coutinho, Depay e Ansu Fati.
Desfalques: Braithwaite, Pedri, Piqué e Sergi Roberto (lesionados); Kun Agüero (problemas cardíacos).