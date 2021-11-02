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Dilúvio! Chuva torrencial interrompe Cruzeiro x Vila Nova no Independência por 38 minutos

O duelo teve 12 minutos no primeiro tempo, mas o campo do Horto estava sem condições para uma partida de futebol...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 22:13

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 22:13

O maior destaque do empate entre Cruzeiro e Vila Nova-GO, por 1 a 1, gols de Clayton e Giovanni, ambos de pênalti, foi a chuva. Durante toda a segunda-feira, 1º de novembro, a água caiu forte em Belo Horizonte, prejudicando e muito a qualidade do duelo, válido pela 33ª rodada da Série B. A partida ficou paralisada por 38 minutos, pois o gramado do Independência estava impraticável para uma partida de futebol. Mas, a drenagem do estádio do Horto funcionou bem e com um alívio na tempestade o campo ficou em condições razoáveis para o confronto. Também teve o desligamento do refletores do estádio. Mas foi por uma medida de segurança. Pensando que poderia haver queda da energia, os administradores do Independência desligaram a luz e iam ligar o gerador, como prevenção, caso a rede pública de energia tivesse uma queda. Mas não houve necessidade e as luzes foram religadas em poucos minutos. Confira nos videos como foi a noite dura e futebol em Belo Horizonte. O Campo estava sem condições de jogo e foi paralisado aos 12 minutos do primeiro tempo, voltando 38 minutos depois-(ReproduçãoDAZN)

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