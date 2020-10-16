Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Digão exalta concorrência na zaga e destaca importância de psicóloga no Fluminense
futebol

Digão exalta concorrência na zaga e destaca importância de psicóloga no Fluminense

Zagueiro afirma que o Tricolor tem sempre que olhar para a parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro e admite aumento da responsabilidade por eliminações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 15:49

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 15:49

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois de momentos conturbados no Campeonato Brasileiro e a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense parece ter encontrado mais tranquilidade e chegou a cinco partidas sem perder depois do empate por 1 a 1 com o líder Atlético-MG. Autor do gol no Mineirão, o atacante Caio Paulista dividiu os méritos com a psicóloga do Tricolor, Emily Gonçalves. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o zagueiro Digão enalteceu a profissional e destacou a importância do trabalho com o elenco.
- Ela tem um papel fundamental nessa caminhada. Faz o papel da formiguinha, percebe quando o jogador está mal ou quando fica grande, acha que é o Pelé. Ela está sempre ali pra colocar o cara no foco, e esse é um papel muito importante que ela faz com a gente. Muita gente não dá valor, mas ela está sempre nos treinamentos colocando o cara pra cima ou nos trilhos. É um papel fundamental que lá na frente vai fazer diferença - afirmou o jogador.
Falando em colocar para cima, Digão é um dos jogadores que vem se destacando na equipe. A zaga, inclusive, é um dos setores mais concorridos do time. Quando um atleta se machuca ou fica suspenso, o outro normalmente ganha a vaga. O zagueiro falou sobre a briga pela posição e destacou a parceria dos atletas.
- Eu fico muito feliz de estar podendo jogar e jogar bem, ajudar a equipe atrás e às vezes fazendo um golzinho. Eu fico muito feliz também pelos meus companheiros que sempre tem entrado bem e tem dado conta do recado. A gente tem uma amizade muito grande fora de campo também. A gente sempre se encontra, viaja com as famílias, acho que isso reflete muito, independente de quem está jogando a amizade continua a mesma, continua forte. É uma dor de cabeça boa para o professor, ter quatro caras que quando entram dão conta do recado. Eu espero que a gente possa manter esse nível de concentração até o final e chegar em fevereiro com o Fluminense lá em cima na tabela.Em quinto lugar na tabela de classificação, uma parte da torcida do Fluminense já começa a brincar com o sonho do título do Brasileirão. Sobre isso, Digão manteve os pés no chão, mas afirmou que o clube sempre precisa pensar na parte de cima. Ele ainda admitiu que a responsabilidade aumentou após as quedas na Sul-Americana e na Copa do Brasil. No sábado, o Flu recebe o Ceará, pela 17ª rodada, no Maracanã, às 19h.
- O Fluminense é um time grande. A gente tem que entrar em um campeonato sempre visando o título. Lógico que é muito difícil, o Campeonato Brasileiro na minha opinião é um dos mais difíceis do mundo. Com essa situação da pandemia, eu acho que ficou ainda mais difícil, por não ter torcida. Mas essa camisa é muito pesada, muito grande. É um clube que está sempre vencendo e temos que olhar para a parte de cima da tabela - disse.
- Sem dúvida a responsabilidade é maior por estarmos eliminados. Eu não queria ter a semana cheia, eu queria estar na Sul-Americana e na Copa do Brasil. O sarrafo aumenta, sabemos disso. Vamos trabalhar forte para continuar lá em cima da tabela, buscando atingir os nosso objetivos - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados