Diego Loureiro procura a continuação de trabalho forte do Botafogo: ‘Buscar a regularidade’

No último sábado, o Botafogo venceu o Remo por 1 a 0, fora de casa, pela 22º rodada da Série B. O jogo foi bem difícil para o Alvinegro, que sofreu bastante com os desgastes dos atletas devido às condições climáticas na cidade de Belém. Com a vitória, o clube carioca passou para a terceira colocação da tabela do campeonato.
O goleiro Diego Loureiro teve seu papel importante na partida. O Botafogo sofreu bastante pressão ao final da partida e o goleiro conseguiu fazer duas grandes defesas que contribuíram para o resultado final do jogo. Em vídeo divulgado pela BotafogoTV, Diego elogiou o sistema defensivo da equipe e pediu a busca por regularidade.
- Eles procuraram se impor mas soubemos se organizar ali atrás para não sofrer nenhum gol. Agora temos que buscar a regularidade e continuar o trabalho forte e voltar melhor contra o Londrina na semana que vem - disse o goleiro.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, no Nilton Santos, para enfrentar o Londrina. A partida é válida pela 23º rodada da Série B. Atualmente, a equipe do Londrina ocupa a 18º colocação na tabela do campeonato, com 21 pontos conquistados.