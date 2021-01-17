Diego Loureiro, do Botafogo, lamenta derrota contra o Santos: ‘Não é o resultado que a gente esperava’

Na tarde deste domingo, 17, o Botafogo perdeu para o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Após o apito final, o goleiro do Glorioso Diego Loureiro lamentou a derrota e afirmou que a equipe fez um bom jogo.Veja quem tem contrato com o Botafogo só até o fim do Brasileirão 2020- Não é o resultado que a gente esperava. Vamos até o fim do campeonato brigando pelo melhor para o clube, sem dúvidas. É dia após dia treinar, jogar bem e procurar bons jogos. Acho que hoje não fizemos um jogo ruim, jogamos bem. Agora é buscar o melhor para o clube até o fim do campeonato.Apesar da derrota, Loureiro foi o melhor jogador do Botafogo em campo. O goleiro, que estava afastado dos gramados há anos, comemorou o retorno.- É bom estar passando por esse momento depois de tanto tempo sem jogar. Eu passei dois anos sem jogar praticamente. Então, para mim é muito bom estar voltando.