Diego Loureiro destaca trabalho de psicólogo para evolução no Botafogo: 'Me ajuda a ter direção nos objetivos'

Crédito: Divulgação/Botafogo

Recuperação na vaga de titular no gol do Botafogo, dois jogos seguidos sem ser vazado e o aniversário de 23 anos. A semana foi positiva para Diego Loureiro, arqueiro do Botafogo. O jogador, criado nas categorias de base do clube, recebeu chances após atuações irregulares de Douglas Borges e foi bem.

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Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira no Estádio Nilton Santos, o atleta destacou que o bom momento vivido dentro de campo é um reflexo de um trabalho que acontece fora das quatro linhas, visando a saúde mental.

– O Diego do final do (último) Brasileiro creio que estivesse um pouco mais imaturo mentalmente e mal fisicamente. Hoje eu me sinto bem fisicamente, tenho trabalhado também com o professor Paulo Ribeiro, que é o psicólogo aqui do clube. Tem me dado bastante discernimento em algumas coisas, me ajuda a ter direção no meus objetivos. Estou me sentindo muito bem fisicamente e mentalmente - afirmou.O goleiro, contudo, espera que a sequência não pare por aí. Com duas vitórias seguidas e a cinco pontos do G4 da Série B do Brasileirão, o Botafogo mede forças com o Vasco no próximo sábado, às 21h, pela 15ª rodada.

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– É muito importante poder ajudar o Botafogo nesse momento, meu objetivo é jogar aqui, crescer como profissional e pessoa. É um clube que me ajuda bastante nisso todos os dias. Foi um trabalho difícil, creio que ainda posso melhorar um pouco mais, a gente sempre pode melhorar mais. Mas estou feliz com o momento que venho vivendo, espero poder entregar mais, o Botafogo merece grandes coisas. E nós vamos conseguir nossos objetivos e vou poder ajudar ainda mais esse clube que tenho tanto prazer - colocou o goleiro.