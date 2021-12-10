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futebol

Diego Loureiro dá receita para sucesso do Botafogo: 'Manter a transparência'

Goleiro acredita que comunicação clara entre elenco e diretoria é essencial para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 20:43

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 20:43

O ano do Botafogo foi de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro com requintes de recuperação gloriosa. Um dos personagens importantes do Alvinegro foi o goleiro Diego Loureiro, que acredita ser necessária a transparência entre time e diretoria para que o próximo ano também seja positivo. - Creio que temos que ter os pés no chão, entender que estamos voltando para a Série A. Temos que manter a transparência entre jogadores e diretoria, creio que isso foi muito importante, ajudou bastante. Temos que ter consciência das coisas, sermos firmes - avalia o goleiro, na chegada do Prêmio Brasileirão 2021, na sede da CBF no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira.
O goleiro teve um início de ano irregular. Por isso mesmo, Diego celebrou a recuperação também no âmbito pessoal durante a temporada.
- Eu tive algumas dificuldades no início do ano, mas soube dar a volta por cima. Soube me reinventar, passar pelas dificuldades e ir atrás dos meus objetivos. Fico feliz por isso. Fico feliz por ter ajudado o Botafogo e voltar para a Série A foi muito importante para o clube, ainda mais sendo campeão, e eu fico feliz em ter feito parte disso - celebrou.
Crédito: DiegoLoureirofoiumdosdestaquesdoBotafogonaSérieBdoBrasileirão(Foto:FelipeRocha/LANCE!

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