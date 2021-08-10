Diego Loureiro comemora apoio da torcida do Botafogo no jogo contra a Ponte Preta: 'Sensação foi muito boa'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Antes do jogo contra a Ponte Preta, válido pela 16ª rodada da Série B, a torcida do Botafogo acompanhou o ônibus do time desde o hotel na Barra da Tijuca, onde a delegação se concentrava, até o estádio Nilton Santos. No vídeo de bastidores da "Botafogo TV", o goleiro Diego Loureiro comemorou o apoio dos torcedores e destacou que o incentivo é "sempre muito importante".

> ATUAÇÕES: Diego Gonçalves e Rafael Moura se destacam em vitória- A sensação foi muito boa. A gente sabe que é um momento delicado por conta da pandemia, mas é sempre muito bom ter a presença da torcida de perto. A gente sentia falta deles dentro de campo, mas sentir o calor deles ali dando apoio, dando incentivo pra gente é sempre muito importante. Esperamos que, de alguma forma, eles estejam sempre nos apoiando e perto da gente passando todo o incentivo deles, isso é extremamente importante para nós antes de um jogo desse - comemorou.

A opinião foi compartilhada pelo atacante Rafael Navarro. No vídeo, o camisa 99 destacou que sente saudades da torcida e lembrou que eles trazem uma "energia positiva".

- Essa energia positiva que eles trazem pra gente é maravilhosa, sempre bom. A gente está com saudade, sim - sintetizou.

> Veja a tabela da série B