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Diego Loureiro comemora apoio da torcida do Botafogo no jogo contra a Ponte Preta: 'Sensação foi muito boa'

No vídeo de bastidores da Botafogo TV, a opinião foi compartilhada pelo atacante Rafael Navarro, que ainda destacou que está com saudades do torcedor...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 16:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 16:27
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Antes do jogo contra a Ponte Preta, válido pela 16ª rodada da Série B, a torcida do Botafogo acompanhou o ônibus do time desde o hotel na Barra da Tijuca, onde a delegação se concentrava, até o estádio Nilton Santos. No vídeo de bastidores da "Botafogo TV", o goleiro Diego Loureiro comemorou o apoio dos torcedores e destacou que o incentivo é "sempre muito importante".
> ATUAÇÕES: Diego Gonçalves e Rafael Moura se destacam em vitória- A sensação foi muito boa. A gente sabe que é um momento delicado por conta da pandemia, mas é sempre muito bom ter a presença da torcida de perto. A gente sentia falta deles dentro de campo, mas sentir o calor deles ali dando apoio, dando incentivo pra gente é sempre muito importante. Esperamos que, de alguma forma, eles estejam sempre nos apoiando e perto da gente passando todo o incentivo deles, isso é extremamente importante para nós antes de um jogo desse - comemorou.
A opinião foi compartilhada pelo atacante Rafael Navarro. No vídeo, o camisa 99 destacou que sente saudades da torcida e lembrou que eles trazem uma "energia positiva".
- Essa energia positiva que eles trazem pra gente é maravilhosa, sempre bom. A gente está com saudade, sim - sintetizou.
> Veja a tabela da série B
Os torcedores planejaram uma "Carreta Gloriosa" para que o ônibus do time fosse acompanhado de carro ou de moto sem aglomerações. A ideia foi organizada pelo movimento "Ninguém Ama Como A Gente" e divulgada pelo clube nas redes sociais, com o pedido para evitar aglomerações. No entanto, na saída do elenco do hotel, ainda foi possível ver imagens de alguns torcedores se aglomerando no local.

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