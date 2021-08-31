Diego Dabove afirma que 'também viu muita coisa boa' apesar de derrota do Bahia

Crédito: Confronto aconteceu no Maracanã na última segunda-feira (30 (Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Sem deixar de apontar sua tristeza por estrear no Bahia perdendo por 2 a 0 para o Fluminense, o técnico argentino Diego Dabove não enxergou somente elementos negativos na atuação da equipe no Maracanã. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara ele, é fato que existem elementos a serem ajustados. Todavia, o trabalho ainda em caráter inicial já refletiu em algumas situações abordadas nos treinos da última semana que tiveram bons resultados em campo:

- Agora é muito rápido para analisar. Muitas coisas que trabalhamos e planejamos durante a semana que saíram muito bem. Obviamente, o resultado é o que vale. Vamos ver o que temos que modificar e o que temos que acentuar.

- Depois de uma semana de trabalho, e estamos em uma etapa de pleno conhecimento. Muita tristeza pela derrota, mas também tem há aspectos positivos que nos deixar certa tranquilidade. Há muita coisa para melhorar. Mas também vimos muita coisa positiva que nos dá esperança para o que está por vir - acrescentou o comandante da equipe baiana.