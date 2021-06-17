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Diego comemora nova marca pessoal e elogia evolução defensiva do Flamengo: 'Mérito da equipe'

Capitão rubro-negro completou, nesta quarta-feira, 100 jogos pelo clube no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 00:32

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:32

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Além da classificação às oitavas da Copa do Brasil, Diego Ribas teve um motivo a mais para comemorar na vitória do Flamengo de 2 a 0 sobre o Coritiba: este foi o 100º jogo do meia com a camisa rubro-negra no Maracanã. Após a partida, o capitão falou à FlaTV e celebrou a nova marca pessoal atingida pelo clube que ele defende desde 2016.
+ ATUAÇÕES: Matheuzinho, Gerson e Vitinho se destacam em bom jogo coletivo do Flamengo- Que alegria em atingir essa marca. Fiquei sabendo hoje. Um dos fatores que me trouxe ao Flamengo foi justamente vestir o Manto Sagrado no Maracanã. Já foram 100 partidas, cada uma delas tem sua história, com alegria e prazer, e continuo sentindo o mesmo. Então é aproveitar, disfrutar de tudo isso e seguir fazendo história com essa camisa no Maracanã. Só tenho a agradecer.
Diego falou também sobre a evolução defensiva do Flamengo, que chegou ao quinto jogo consecutivo sem sofrer gols. Para ele, o segredo é a dedicação coletiva na hora de marcar.
- São cinco partidas sem tomar da equipe, é mérito da equipe. Sabemos que a defesa começa com os nossos atacantes e termina no Diego Alves. O trabalho coletivo tem sido muito bem feito, os treinamentos e toda a dedicação para que a gente esteja cada vez mais seguro defensivamente. É continuar nesse caminho. Tudo começa com uma boa defesa. A partir daí, nós temos muita qualidade para fazer os gols.
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O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Brasileirão.

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