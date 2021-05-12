Diego cita aprendizado em tropeço e pede Flamengo focado nas próximas partidas: 'Ideal é não sofrer gols'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O resultado não foi o que o Flamengo esperava. Nesta terça-feira, o clube rubro-negro empatou em 2 a 2 com o Unión La Calera, no Chile, e adiou a confirmação da vaga nas oitavas de final da Libertadores. Após a partida, o capitão Diego concedeu entrevista coletiva e analisou a atuação da equipe. Para ele, o jogo deixa uma lição, mas o Fla tem que virar a chave de olho na final do Carioca.

+ ATUAÇÕES: Bruno Viana vai mal, Arão se redime de falha e Gabi mantém fase goleadora em tropeço do Flamengo- Esse jogo deixa a lição de que cada vez mais devemos estar focados, concentrados, para que a gente não cometa erros que possam fazer a diferença. Corremos atrás desse prejuízo, saímos daqui com um ponto que não era o que queríamos, mas de três jogos fora de casa na Libertadores, duas vitórias e um empate também não é ruim e nós temos que ter consciência disso. Então vamos agora para o primeiro jogo da final do Carioca confiantes e mais do que nunca concentrados.

Perguntado sobre os gols sofridos e a dificuldade em terminar uma partida sem ser vazado, Diego não escondeu o incômodo. O meia destacou o poder de reação rubro-negro, mas pediu mais concentração para a equipe.

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- Incomoda por isso que estou dizendo, não to dizendo de um ou três jogadores. Nossa equipe, temos que estar concentrados, porque é bonito de ver o poder de reação da equipe de forma organizada e não desesperada, mas o ideal é que a gente não sofra gols nas partidas porque isso facilita muito nosso trabalho e nós sabemos que nem sempre vai ser possível, mas é importante termos essa consciência para o futuro - disse o camisa 10, antes de avaliar o estilo de jogo do Flamengo:

- Eu acredito que a atitude da equipe, a quantidade de vezes que finalizam contra nós não é alta, nós sabemos. Estatisticamente isso mostra claramente, então, tem um mérito da equipe toda defensivamente, mas a verdade é que por algumas desatenções o pouco que as equipes adversárias têm chegado eles tem feito gols. Então isso nós devemos reavaliar, mas obviamente muitas coisas boas também estão sendo feitas e nós temos consciência disso.

Por fim, Diego comparou o estilo de jogo de Gerson e João Gomes. Enquanto o camisa 8 se recupera de uma lesão muscular, o jovem foi novamente titular na Libertadores e recebeu elogios do companheiro.

- Não muda, temos excelentes opções. João fez ótima partida. Cada jogador tem suas características, mas isso não é um problema. O importante é a equipe continuar sólida.

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