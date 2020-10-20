Diego Cavalieri lamenta empate do Botafogo: 'Eles se defenderam bem'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo empatou mais uma vez no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro não saiu do zero com o Goiás nesta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada. Após a partida, Diego Cavalieri analisou a partida em entrevista ao canal "Premiere".

- No primeiro tempo, conseguimos impor um ritmo maior, mais posse de bola, agredindo eles aqui no campo deles. No segundo tempo, eles já vieram em uma formação tática diferente, vieram pressionando a gente aqui em cima. Se defenderam bem, souberam aproveitar os espaços na hora de sair no contra-ataque, criando dificuldades para a gente - analisou.

Para o goleiro do Botafogo, o empate ocorreu muito por mérito da defesa do Goiás e de Tadeu, arqueiro esmeraldino, personagem do jogo com defesas importantes. O Alvinegro finalizou mais de 20 vezes e teve o domínio da posse de bola, mas parou no sistema defensivo.