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Diego Cavalieri lamenta empate do Botafogo: 'Eles se defenderam bem'

Goleiro do Botafogo afirma que resultado passa por mérito do sistema defensivo do Goiás em suportar a pressão do Alvinegro durante boa parte do duelo...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 22:18

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 22:18

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo empatou mais uma vez no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro não saiu do zero com o Goiás nesta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada. Após a partida, Diego Cavalieri analisou a partida em entrevista ao canal "Premiere".
- No primeiro tempo, conseguimos impor um ritmo maior, mais posse de bola, agredindo eles aqui no campo deles. No segundo tempo, eles já vieram em uma formação tática diferente, vieram pressionando a gente aqui em cima. Se defenderam bem, souberam aproveitar os espaços na hora de sair no contra-ataque, criando dificuldades para a gente - analisou.
Para o goleiro do Botafogo, o empate ocorreu muito por mérito da defesa do Goiás e de Tadeu, arqueiro esmeraldino, personagem do jogo com defesas importantes. O Alvinegro finalizou mais de 20 vezes e teve o domínio da posse de bola, mas parou no sistema defensivo.
- Era um jogo importante para a gente tentar vencer, trabalhamos, tentamos, tivemos paciência para rodar a bola para achar um espaço, mas eles se defenderam muito bem. É mérito deles também. O Tadeu também, que vem fazendo um grande campeonato e hoje fez um excelente partida. A gente tentou, batalhou, lutou, infelizmente não conseguimos uma vitória, que era o que a gente precisava essa noite - afirmou.

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