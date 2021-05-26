Diego Alves treina de forma integral com o elenco e tem chance de reforçar o Flamengo contra o Vélez

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo pode ter novidade na partida contra o Vélez Sarsfield, pela última rodada da Libertadores. Recuperado de uma fibrose na coxa, Diego Alves voltou a treinar com o elenco nesta quarta-feira e tem chance de retornar à equipe comandada por Rogério Ceni.

+ 20 anos depois: saiba por onde andam os jogadores do Flamengo da histórica final do gol do PetEsta foi a primeira vez que o goleiro participou integralmente de uma atividade com o grupo desde o problema físico. A última partida dele foi no dia 4 de maio, contra a LDU, em Quito. Na ocasião, ele foi substituído por Hugo Souza no intervalo. A tendência é que Diego Alves seja relacionado e reavaliado antes da partida para saber se tem condições de ser titular.

Caso o retorno seja adiado novamente, Gabriel Batista deve permanecer como goleiro titular do Flamengo.

Rogério Ceni terá os desfalques de Bruno Henrique e Willian Arão, que cumprirão suspensão automática, e pode poupar outros titulares. Pendurado, Diego Ribas pode ceder lugar a João Gomes no meio-campo.

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A provável escalação do Flamengo é: Gabriel Batista (Diego Alves), Isla, Bruno Viana (Gustavo Henrique), Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego (Gomes), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.