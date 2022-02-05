Diego Alves treina à parte, e Flamengo finaliza preparação para clássico contra o Fluminense

O Flamengo está preparado para disputar o primeiro clássico da temporada. Neste sábado, Paulo Sousa comandou o último treino antes do jogo contra o Fluminense, às 16h deste domingo, no Nilton Santos. Contando com as voltas de Isla e Arrascaeta, o treinador ainda não deve contar com Diego Alves, que fez atividades à parte dos demais goleiros nesta manhã, no CT Ninho do Urubu.Na última quarta, Diego Alves foi desfalque na estreia do time principal do Flamengo, na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, por conta de dores no joelho esquerdo. Neste sábado, o camisa 1fez um trabalho à parte com o preparador físico e com o preparador de goleiro, trabalhando a parte física e com bola. Confirmada a ausência, Hugo Souza será mantido como titular do Flamengo.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWQuem segue fora é o zagueiro Rodrigo Caio, em recuperação de cirurgia no joelho direito. Por outro lado, Léo Pereira está treinando com o grupo desde quinta-feira e pode fazer sua estreia na temporada. Contra o Boavista, o zagueiro foi preservado após apresentar desgaste muscular acentuado.