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Diego Alves treina à parte, e Flamengo finaliza preparação para clássico contra o Fluminense

Sob o comando de Paulo Sousa, elenco trabalhou na manhã deste sábado no Ninho...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2022 às 11:30
O Flamengo está preparado para disputar o primeiro clássico da temporada. Neste sábado, Paulo Sousa comandou o último treino antes do jogo contra o Fluminense, às 16h deste domingo, no Nilton Santos. Contando com as voltas de Isla e Arrascaeta, o treinador ainda não deve contar com Diego Alves, que fez atividades à parte dos demais goleiros nesta manhã, no CT Ninho do Urubu.Na última quarta, Diego Alves foi desfalque na estreia do time principal do Flamengo, na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, por conta de dores no joelho esquerdo. Neste sábado, o camisa 1fez um trabalho à parte com o preparador físico e com o preparador de goleiro, trabalhando a parte física e com bola. Confirmada a ausência, Hugo Souza será mantido como titular do Flamengo.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWQuem segue fora é o zagueiro Rodrigo Caio, em recuperação de cirurgia no joelho direito. Por outro lado, Léo Pereira está treinando com o grupo desde quinta-feira e pode fazer sua estreia na temporada. Contra o Boavista, o zagueiro foi preservado após apresentar desgaste muscular acentuado.
O time que Paulo Sousa mandará a campo, contudo, pode sofrer mais alterações. Afinal, Everton Ribeiro e Gabigol - que já atuaram na etapa final contra o Boavista - e Isla e Arrascaeta participaram da preparação para o clássico após retornarem das Eliminatórias Sul-Americanas. Bruno Henrique, David Luiz, Andreas Pereira, Arão e Filipe Luís também estão à disposição.
Os atletas se concentram neste sábado para o clássico contra o Fluminense, válido pela quarta rodada da Taça Guanabara. O Fla-Flu do ano servirá como uma apresentação de Paulo Sousa à rivalidade local e a torcida do Fla no Rio.
Crédito: OgoleiroDiegoAlvesematividadenoNinhodoUrubu,CTdoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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