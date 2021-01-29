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futebol

Diego Alves trabalha com o grupo do Flamengo pela primeira vez após lesão

Camisa 1 do Flamengo está fora das partidas desde o dia 20 de dezembro...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 19:47
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Após vencer o Grêmio em Porto Alegre, na noite de quinta-feira, o Flamengo treinou nesta tarde, no Ninho do Urubu, visando a partida contra o Sport. A novidade na reapresentação ficou por conta do goleiro Diego Alves, que, após uma atividade específica, trabalhou com o grupo pela primeira vez desde a lesão muscular na coxa direita, informada pelo clube em 28 de dezembro.
Confira as imagens publicadas pelo Flamengo no vídeo abaixo.
A expectativa, agora, é pelo retorno do camisa 1 aos jogos. Rogério Ceni e sua comissão técnica, junto ao departamento médico, terão o final de semana para avaliar as condições do atleta para enfrentar o Leão da Ilha pela 33ª rodada. > Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!Na ausência de Diego Alves, que foi titular pela última vez contra o Bahia, em 20 de dezembro, Rogério Ceni escalou seis vezes Hugo Souza (Fortaleza, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Athletico e Grêmio) e uma vez César (Ceará).
Caso o camisa 1 siga sem condições de atuar, Hugo será outra vez o titular do Flamengo, que reassumiu a vice-liderança do Brasileirão e mira aproximar-se do Internacional, que entra da 33ª rodada com quatro pontos de vantagem.

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