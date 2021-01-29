Diego Alves trabalha com o grupo do Flamengo pela primeira vez após lesão

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Após vencer o Grêmio em Porto Alegre, na noite de quinta-feira, o Flamengo treinou nesta tarde, no Ninho do Urubu, visando a partida contra o Sport. A novidade na reapresentação ficou por conta do goleiro Diego Alves, que, após uma atividade específica, trabalhou com o grupo pela primeira vez desde a lesão muscular na coxa direita, informada pelo clube em 28 de dezembro.

Confira as imagens publicadas pelo Flamengo no vídeo abaixo.

A expectativa, agora, é pelo retorno do camisa 1 aos jogos. Rogério Ceni e sua comissão técnica, junto ao departamento médico, terão o final de semana para avaliar as condições do atleta para enfrentar o Leão da Ilha pela 33ª rodada. > Confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão!Na ausência de Diego Alves, que foi titular pela última vez contra o Bahia, em 20 de dezembro, Rogério Ceni escalou seis vezes Hugo Souza (Fortaleza, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Athletico e Grêmio) e uma vez César (Ceará).