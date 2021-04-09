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futebol

Diego Alves terá novo trunfo para conquistar o 8º título pelo Flamengo

Goleiro rubro-negro volta a ter patrocinadora dos tempos de Espanha para vestir luvas, às vésperas da Supercopa. Jogo contra o Palmeiras será neste domingo: 'Uma grande decisão'...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 15:12
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Desde que chegou ao Flamengo, em julho de 2017, Diego Alves já levantou sete troféus pelo clube, por onde pode conquistar o oitavo a partir das 11h deste domingo, em duelo contra o Palmeiras, válido pela Supercopa do Brasil. Para o jogo a ser realizado no Estádio Mané Garrincha, o goleiro contará com um trunfo: luvas novas, já que é passa a ser patrocinado pela uhlsport.A marca alemã de materiais esportivos foi o seu primeiro patrocinador em 2003, quando Alves defendia o Almería-ESP. Por falar de seu histórico no futebol espanhol, o camisa 1 ficou marcado por se tornar o maior defensor de pênaltis da La Liga (25 em 49 cobrança), cuja atributo pode ser determinante para a conquista do Flamengo neste domingo, já que a decisão é em partida única e irá para as penalidades máximas no caso de empate nos 90 minutos.
- Mais uma vez, essa temporada vai ser de jogos muito importantes para o Flamengo. No domingo, já tem mais uma grande decisão. Um confronto difícil, contra um adversário que também vem de conquistas. Já disputamos esse título e sabemos o que representa, então tem tudo para ser uma grande final - disse Diego Alves, completando sobre o novo-velho patrocínio:
- Muito contente por essa parceria, estou voltando para a casa, porque a Uhlsport foi a primeira marca a me patrocinar, lá em 2003. Durante toda a minha carreira, sempre considerei o material de trabalho tão importante quanto a preparação do dia a dia. Para um goleiro, é fundamental se sentir confortável e seguro com as luvas, assim a concentração fica 100% na partida, porque cada lance pode ser decisivo. A uhlsport veste muito bem e proporciona tudo que eu preciso.
A luva fez a sua estreia no último jogo de Diego Alves, contra o Madureira, na goleada por 5 a 1. Agora, em seu segundo jogo, pode trazer nova sorte e levantar a oitava taça do goleiro pelo Flamengo.
Em tempo: o LANCE! transmite a Supercopa do Brasil em Tempo Real.

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