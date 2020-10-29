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Diego Alves parabeniza Hugo Souza por pênalti defendido pelo Flamengo: 'Primeiro de muitos'

Criado no Ninho, Hugo brilhou contra o Athletico na vitória por 1 a 0, na Arena da Baixada, pela ida das oitavas da Copa do Brasil...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 01:22

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 01:22
Crédito: Reprodução / Twitter
Diego Alves mostrou orgulho com a noite de brilho de Hugo Souza nesta quarta-feira. O jovem criado no Ninho do Urubu iniciou entre os titulares no jogo contra o Athletico-PR, vencido pelo Flamengo por 1 a 0 e válido pela ida das oitavas de final do Copa do Brasil.
De volta de lesão, Diego Alves foi relacionado por Domènec Torrent, mas ficou no banco de reservas da partida realizada na Arena da Baixada. Hugo, além de defesas difíceis, chegou a pegar um pênalti na reta final da peleja. Nas redes sociais, Alves postou o seguinte recado à promessa:
- Parabéns pelo primeiro pênalti defendido no profissional. O primeiro de muitos! - disse o arqueiro de 35 anos. O Flamengo está perto de anunciar um novo acordo válido por dois anos com Diego Alves, que está com 35 anos e chegou ao clube em 2017. Já Hugo, por sua vez, conversa com a diretoria para estender o seu vínculo pelo mesmo período - hoje, o jovem tem contrato até 2023.

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