Diego Alves parabeniza Hugo Souza por pênalti defendido pelo Flamengo: 'Primeiro de muitos'

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Diego Alves mostrou orgulho com a noite de brilho de Hugo Souza nesta quarta-feira. O jovem criado no Ninho do Urubu iniciou entre os titulares no jogo contra o Athletico-PR, vencido pelo Flamengo por 1 a 0 e válido pela ida das oitavas de final do Copa do Brasil.

De volta de lesão, Diego Alves foi relacionado por Domènec Torrent, mas ficou no banco de reservas da partida realizada na Arena da Baixada. Hugo, além de defesas difíceis, chegou a pegar um pênalti na reta final da peleja. Nas redes sociais, Alves postou o seguinte recado à promessa: